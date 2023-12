EQS-News: SNP: Starker Kunden- und Partnerzuspruch führt zu verbesserten Wachstumsaussichten für das Gesamtjahr 2023

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Prognose

SNP: Starker Kunden- und Partnerzuspruch führt zu verbesserten Wachstumsaussichten für das Gesamtjahr 2023



11.12.2023 / 14:44 CET/CEST

Corporate News SNP: Starker Kunden- und Partnerzuspruch führt zu verbesserten Wachstumsaussichten für das Gesamtjahr 2023 Heidelberg, 11. Dezember 2023 – Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformationen, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement im SAP-Umfeld, erhöht aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und des fortlaufenden Marktmomentums erneut den Ausblick für das Gesamtjahr 2023: Der Auftragseingang wird voraussichtlich zwischen 230 und 250 Mio. € liegen (bisherige Prognose für den Auftragseingang: 220 bis 240 Mio. €);

wird voraussichtlich zwischen 230 und 250 Mio. € liegen (bisherige Prognose für den Auftragseingang: 220 bis 240 Mio. €); Der Umsatz wird in einer Spanne zwischen 200 und 205 Mio. € erwartet (bisherige Prognose für den Umsatz: am oberen Ende der Spanne von 190 bis 200 Mio. €);

wird in einer Spanne zwischen 200 und 205 Mio. € erwartet (bisherige Prognose für den Umsatz: am oberen Ende der Spanne von 190 bis 200 Mio. €); Trotz der angehobenen Umsatzerwartung wird das EBIT unverändert am oberen Ende der Spanne von 5 bis 10 Mio. € oder sogar leicht darüber erwartet; Grund hierfür sind signifikant negative und entsprechend ergebnisbelastende Währungskurseffekte im bisherigen Quartalsverlauf. Jens Amail, CEO der SNP Schneider-Neureither & Partner SE, kommentiert die Entwicklung des Unternehmens: „Wir sind mit den erzielten Fortschritten sehr zufrieden. Trotz negativer Währungskursbelastungen werden wir im Vergleich zum Vorjahr unser operatives Jahresergebnis deutlich steigern und entsprechend unsere gegebene Prognose einhalten. Wir profitieren von der positiven Marktdynamik, insbesondere getrieben durch Migrationen nach SAP S4/HANA und RISE. Die positive Resonanz von Kunden und Partnern auf unsere CrystalBridge-Software und die Bluefield-Methode weltweit sind ein Beleg für unsere Marktführerschaft bei komplexen, selektiven Datenmigrationen.“ Über SNP SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD™-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu re-strukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren. Weltweit vertrauen rund 2.600 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 21 der DAX40 und 95 der Fortune 500. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeitende an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 173,4 Mio. EUR. Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com presse@snpgroup.com

