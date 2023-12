Mercadolibre: Bullen wollen es jetzt wissen

Anfang 2021 markierte Mercadolibre bei 2.020 US-Dollar ein stolzes Rekordhoch, dieses konnte im September noch einmal ganz knapp einem Test unterzogen werden. Die anschließenden Abschläge fortentwickeln im Nachgang zu einem Doppelhoch, in der Folge fiel Mercadolibre bis Sommer letzten Jahres auf rund 600 US-Dollar zurück. Seitdem tendiert die Aktie wieder in einem schönen Aufwärtstrend gen Norden und erreichte in den letzten Tagen ein Verlaufshoch bei 1.660 US-Dollar sowie die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Für gewöhnlich prallen Werte an derartigen Stellen ab, auf der anderen Seite wäre aber auch ein dynamischer Ausbruch und dadurch eine Rallyebeschleunigung möglich.

Im Konsolidierungsmodus

Aktuell konsolidiert Mercadolibre auf hohem Niveau grob seitwärts und lässt mit Signalen auf sich warten. Bemerkenswert ist die ausbleibende Verkaufsbereitschaft, was auf relative Stärke der Aktie hinweist. Wochenschlusskurse oberhalb von 1.670 US-Dollar könnten einen Ausbruch zur Oberseite mit Zielen bei 1.711 und 1.970 US-Dollar aktivieren und folglich zu einer Rallyebeschleunigung führen. Auf der Unterseite müsste mindestens der Bereich um 1.480 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, damit eine gewöhnliche Konsolidierung zurück auf die Horizontalunterstützung bei 1.320 US-Dollar erfolgt. Das letzte Wort wurde an dieser Stelle aber noch nicht gesprochen, tendenziell halten Bullen derzeit die besseren Karten auf der Hand.