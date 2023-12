MERCEDES BENZ - Aktie ist kein zwingender Kauf mehr

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 62,870 € (XETRA)

Nach vier sehr schwachen Monaten kehrten im Dezember endlich die Käufer in die Mercedes-Benz-Aktie zurück. Stand der November noch ganz im Zeichen einer Bodenbildung, machten die Käufer ab 29. November richtig Druck. Mittlerweile summieren sich die Gewinne auf knapp 15 % und die ersten Probleme könnten auftreten.

Die Aktie ist noch nicht über den Berg!

Was ist mit Problemen gemeint? Im Grunde zwei Dinge. Zum einen ist die Aktie kurzfristig zu teuer, was für temporäre Konsolidierungen und Korrekturen sorgen könnte. Bereits aus dieser Perspektive heraus wäre auch ein Rückfall auf 58,75 EUR möglich.

Darüber hinaus wird sich erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen müssen, ob es sich bei der aktuellen Aufwärtsbewegung um einen auch mittelfristigen Trendwechsel oder nur eine Erholung handelt. In diesem Zusammenhang steuert der Kurs jetzt auf die zentrale Widerstandszone zu. Mit dem Hoch am vergangenen Freitag wurde bereits ein erstes Ziel, das 38er Retracement abgearbeitet. Bis hin zu ca. 65,50 EUR folgen jetzt in engen Abständen weitere Herausforderungen.

Erholung noch intakt

Auf der anderen Seite zeigt die Erholung der letzten beiden Wochen noch keine Schwäche bzw. bärische Kursmuster. Sehr kurzfristig dürfte dabei das Augenmerk auf dem Unterstützungsbereich bei ca. 61,90 EUR liegen.

Fazit: Der Gegenwind in der Mercedes-Benz-Aktie könnte in den nächsten Tagen etwas zunehmen. Kurzfristig neue Hochs sind jedoch möglich. Für mich persönlich wäre der aktuelle Preisbereich bis hin zu ca. 66 EUR jedoch eher eine Zone, um Gewinne aus der aktuellen Erholung zu managen und nicht, um neue Positionen aufzubauen. Dafür wäre mir die Aktie kurzfristig zu teuer und die charttechnische Situation auf übergeordneter Ebene zu kritisch.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Mercedes-Benz Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)