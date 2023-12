MICROSOFT – Geht den Käufern die Puste aus?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 369,189 $ (Nasdaq)

Erst in der letzten Handelswoche habe ich einen ausführlicheren Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen. Dieser hat weiterhin Bestand, es gibt jedoch auch ein paar Neuigkeiten, genauer gesagt, eine wichtige Frage: gibt es noch genug Käufer?

Spielend leicht sieht anders aus!

Im Fazit der letzten Analyse wurde festgehalten, dass die Microsoft-Aktie vor allen Dingen mittelfristig und langfristig bullisch dasteht. Selbst im Falle von Korrekturen bzw. Konsolidierungen gäbe es genug Chancen, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Eine erste sollte sich dabei im Supportbereich bei 365 USD ergeben.

Diese Chance wurde in der vergangenen Woche zumindest ansatzweise genutzt. Nach dem Tief am Montag konnte sich der Kurs stabilisieren, womit auch das Abwärtsgap geschlossen wurde. So richtig überzeugen konnten die Käufer dabei aber nicht. Zum einen kam es immer wieder zu einem Test der Unterstützungszone, andererseits aber konnte sich der Kurs nicht nachhaltig und dynamisch nach oben ablösen.

Aktie zu teuer?

Diese Entwicklung passt leider zu einem Fakt, der den Bullen in der Microsoft-Aktie gar nicht gefallen dürfte. Die Aktie ist preislich gesehen auf Höchstkursen und damit teuer unterwegs. Hier oben muss sich erst einmal genug Kaufinteresse finden, um neue Hochs zu etablieren. Die vergangenen Tage haben bedauerlicherweise gezeigt, dass dies alles andere als einfach ist. Das sah im November auf ähnlichem Preisniveau noch ganz anders aus und dies gibt kurzfristig durchaus zu denken.

Fazit: Am mittelfristig bullischen Szenario in der Microsoft-Aktie kann weiterhin festgehalten werden, kurzfristig sollte das Kursgeschehen jedoch engmaschig verfolgt werden. Oberhalb von 362 USD laufen Bemühungen für ein neues Jahreshoch, das kurzfristige Risiko hat jedoch zugenommen. Erste, kurzfristig bärische Signale treten nun unterhalb von ca. 362 USD auf. Diese haben leicht an Wahrscheinlichkeit gewonnen.

Microsoft Corp. Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)