AKTIE IM FOKUS: Aixtron gefragt - Oddo BHF: Wachstumspotenzial unterschätzt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positiver Analystenkommentar von Oddo BHF hat die Aktien von Aixtron am Dienstag auf ein Hoch seit dem Jahr 2001 getrieben. In der Spitze ging es bis auf 39,16 Euro nach oben. Zuletzt notierten die Papiere mit plus 6,5 Prozent auf 38,41 Euro auf Platz zwei im MDax. Laut Oddo-BHF-Analyst Martin Marandon-Carlhian unterschätzen viele Investoren das Wachstumspotenzial des Maschinenbauers für die Halbleiterindustrie.

Das gelte insbesondere für das Geschäft mit Anlagen zur Herstellung von Wafern aus Galliumnitrid (GaN), einem wichtigen Material für die Leistungselektronik, schrieb der Experte. Chipunternehmen setzten zunehmend auf GaN-Technologie. So erlaube das Halbleitermaterial GaN - ähnlich wie Siliziumarbis (SiC) - im Vergleich zu reinen Siliziumchips Energieeinsparungen und deutlich schnelleres Aufladen. Im Vergleich zu SiC sei GaN dabei aber noch effizienter. Daher werde GaN Elektronikbauteile aus Silizium und teils sogar solche auch SiC in vielen Bereichen der Leistungselektronik ablösen. Aktuell beschleunige sich diese Entwicklung bei Smartphones. Bei Autos dürfte das ab 2025 der Fall sein.

Der Oddo-Analyst hob vor diesem Hintergrund das Kursziel von 45 auf 50 Euro an und bestätigte sein "Outperform"-Votum. Optimistischer ist aktuell nur Analystin Olivia Honychurch vom Investmenthaus Jefferies. Sie nannte Aixtron erst in der vergangenen Woche einen "Top Pick im europäischen Halbleiterbereich für 2024". Ihr Kursziel lautet 52 Euro. Anders als einige Pessimisten erwartet sie für das SiC-Geschäft 2024 ein Wachstum von 20 Prozent dank vieler Bestellungen neuer Kunden. Auch den Bereich GaN hält Honychurch für unterschätzt.

Mit den aktuellen Kursgewinnen haben die Aixtron-Aktien ihr Jahresplus auf 42 Prozent ausgebaut. Damit zeichnet sich das fünfte Gewinnjahr in Folge ab. Ende 2018 hatten die Papiere noch 8,4 Euro gekostet.

Tech-Aktien waren am Dienstag europaweit eher gefragt. Der Stoxx Europe 600 Technology war mit einem Plus von einem halben Prozent zweitbester Index im Branchentableau. Die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters ASML stiegen um 1,2 Prozent in die Spitze des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Die Papiere des Chipkonzerns Infineon legten um 0,9 Prozent zu./mis/edh/stk