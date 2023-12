Aktienperle aus US-Techsektor vor Revival

F5, Inc. - WKN: 922977 - ISIN: US3156161024 - Kurs: 175,015 $ (Nasdaq)

Open End Turbo auf F5 Networks - WKN: HS2UKW - ISIN: DE000HS2UKW7 - Kurs: 0,470 € (HSBC)

Typischer Verlauf der Aktie: Nach der starken Abwärtskorrektur des Jahres bildete sich zunächst ein mittelfristiger charttechnischer Boden aus. Typisch insofern, als nach der mittelfristigen Abwärtslawine eben nicht ein direkter Übergang in einen Aufwärtstrend gelang, sondern erst eine zeitlich ausgedehnte, volatile Seitwärtskorrekturphase ausgebildet wurde. Seit 4 Wochen beginnt der Aktienkurs charttechnisch regelkonform über die Barriere des Rounding Bottoms in Höhe 166 USD nach oben auszubrechen. Ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielmarken bei 177, 193 und 216 USD wird ausgebildet.

F5 Inc. ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf Anwendungssicherheit, Multi-Cloud-Management, Online-Betrugsprävention und Anwendungsbereitstellung spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die Unternehmen dabei helfen, ihre Anwendungen zu schützen, zu verwalten und bereitzustellen.

F5s Produktportfolio umfasst:

Load Balancing: F5-Load-Balancer verteilen den Datenverkehr auf mehrere Server, um die Leistung und Zuverlässigkeit von Anwendungen zu verbessern.

Anwendungssicherheit: F5 bietet eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, um Anwendungen vor Angriffen zu schützen, darunter Web Application Firewall (WAF), DDoS-Schutz und Intrusion Prevention System (IPS).

Multi-Cloud-Management: F5 bietet Tools und Services, die Unternehmen dabei helfen, ihre Anwendungen in mehreren Cloud-Umgebungen zu verwalten.

Online-Betrugsprävention: F5 bietet Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, Online-Betrug zu verhindern, darunter Anti-Fraud-Gateways und Risk-Engines.

API-Management: F5 bietet Tools und Services, die Unternehmen dabei helfen, APIs zu entwickeln, zu verwalten und zu schützen.

Anbei ein 3,3fach gehebelter Knock Out Call auf F5: WKN HS2UKW

Wenn Ihr solche Scheine auf Aktien ordern wollt, die an US-Börsen gehandelt werden, macht dies während der offiziellen US-Handelszeit von 15:30 Uhr bis 22.00 Uhr. Am besten erst ab 15:45 Uhr. In dem Zeitfenster ist Volumen in den Underlyings und die Emittenten können sich gut abhedgen und engere Spreads anbieten. Sprich die Scheine sind während der US-Handelszeit günstiger. Außerhalb der US-Handelszeit (also beispielsweise während des vormittäglichen europäischen Handels) ziehen die Emittenten die Spreads weiter, die Scheine sind da also teurer.

Bei Interesse an einem Kauf macht es durchaus Sinn, den Kurs erst noch ein paar Tage zu beobachten, oder aber man kauft zunächst nur eine kleine Testposition. Der entscheidende Faktor, ob ihr mit dem Trading auf längere Sicht Geld verdient, ist die Positionsgrößenbestimmung und das Einhalten der Stoplossniveaus. Positionen dürfen nicht zu groß sein. Arbeitet mit kleinen Positionen, die ihr später aufstocken könnt. Hinweis die Positionsgröße betreffend: Weniger ist mehr! Solche Scheine immer mit kleinem Einsatz handeln. Man zieht ein Konto/Depot durch viele kleine Gewinne hoch, nicht durch einen lucky Punch!

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)