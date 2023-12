ENPHASE ENERGY – Noch eine oder sogar zwei Etagen tiefer?

Enphase Energy Inc. - WKN: A1JC82 - ISIN: US29355A1079 - Kurs: 103,550 $ (Nasdaq)

Die Enphase-Aktie war nach dem Allzeittief bei 0,65 USD aus dem Mai 2017 ein absoluter Highflyer. Die Aktie schoss bis Dezember 2022 auf das aktuelle Allzeithoch bei 339,92 USD nach oben, legte also um 52.195% zu.

Seit Dezember 2022 macht den Aktionären die Kursentwicklung aber keine Freude mehr. Im Oktober kam es sogar zum Bruch der wichtigen Unterstützungszone um 113,40-108,88 USD. Dieser Durchbruch löste einen Rutsch auf 73,49 USD aus.

In den letzten Wochen erholte sich die Enphase-Aktie. Aber bereits in der letzten Woche erwies sich die alte Unterstützungszone, die jetzt als Widerstandszone wirkt, als zu hohe Hürde. Die Aktie prallte leicht nach unten ab. Gestern wurde aber eine schwache Eröffnung gekauft.

Neue Verkaufswelle droht

Die Enphase-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen noch einmal stark unter Druck kommen. Ein Rückfall in Richtung des Aufwärtstrends seit dem Allzeittief wäre möglich. Dieser Trend liegt aktuell bei 47,82 USD. Sollte dieser Trend durchbrochen werden, dann wären sogar Verluste in Richtung 31,11 USD möglich.

Ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 108,388-113,40 USD würde das Chartbild wieder aufhellen. Ein klares Kaufsignal ergäbe sich aber erst im Widerstandsbereich um 132,33 USD. Dann könnte die Aktie in Richtung des log. 61,8%-Retracements bei 189,36 USD ansteigen.

Fazit: Die Erholung der letzten Woche könnte ihr Hoch bereits gefunden haben. Eine weitere Verkaufswelle droht.

Enphase Energy Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)