EUR/NOK: Mittelfristig eingekeilt

Nachdem bei 12,0864 NOK im Mai dieses Jahres ein vorläufiges Hoch etabliert wurde und anschließend eine Diamantformation für eine Trendumkehr gesorgt hatte, kam es zu zeitweiligen Rücksetzern auf das 38,2 % Fibonacci-Retracement um 11,0959 NOK. Hier stieß der Wert auf eine ehemalige Trendbegrenzung und konnte diese als Sprungbrett für neuerliche Hochs auf 12,0064 NOK bis Anfang November nutzen. Das Gesamtkonstrukt seit Anfang des Jahres zeigt nun einen sich zuspitzenden Keil, der in der Regel gegen die Trendrichtung aufgelöst werden sollte. Daher liegt die Annahme nahe, dass sich an dieser Stelle ein Topping-Muster ausbildet.

Mittelfristige Trendumkehr möglich

Der Bereich zwischen den beiden eingrenzenden Trendlinien ist als neutrale Handelsspanne zu bewerten, erst unterhalb eines Niveaus von 11,3965 NOK dürfte sich das Topping-Muster in einem Verkaufssignal manifestieren, Abschläge auf 11,2216 und darunter 11,0959 NOK wären dann kurzfristig die Folge. Spätestens am 200-Wochen-Durchschnitt bei 11,0167 NOK sollte eine Gegenwehr von Bullen erwartet werden. Gelingt es dagegen die Novemberhochs dynamisch zu knacken und an die Jahreshochs von 12,0864 NOK zuzulegen, würde dies für eine fünfwellige Impulswelle sprechen, im Anschluss könnten im neuen Jahr neuerlich Höchststände von 12,4910 NOK markiert werden.