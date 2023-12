Hess: Zu hohe Erwartungen?

Zwischen Ende 2020 und Oktober dieses Jahres hat die Aktie von Hess gut 372 Prozent an Wert zugewonnen und konnte sich auf ein Rekordniveau von 167,75 US-Dollar hochschrauben. Allerdings hat die Aufwärtsdynamik in den letzten zwölf Monaten deutlich abgenommen, was sicherlich den Gewinnen der letzten Jahre zu verdanken ist. Noch hält der 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) größere Verluste ab, wird derzeit allerdings erneut angesteuert und dürfte schon bald einem Test unterzogen werden. Der EMA 50 (blaue Linie) dagegen tendiert bereits talwärts und blockiert jegliche Anstiegsversuche. Gut möglich, dass schon bald hieraus ein Topping-Muster hervorgeht, zumal ein Aufwärtstrendbruch vorliegt.

Trend gebrochen

Mit den aktuell fallenden Rohölpreisen dürfte es auch bei Hess turbulenter zugehen, aus dem Stand heraus sind Abschläge zunächst auf den EMA 200 bei 128,07 US-Dollar zu favorisieren, darunter sukzessive auf 124,27 sowie 113,82 US-Dollar. Nach einem anschließenden Pullback zurück zum Ausbruchsniveau könnten sogar neuerliche Verlaufstiefs in 2024 markiert werden und sich für ein erweitertes Short-Engagement anbieten. Auf der Oberseite würde es mindestens eines Kurssprungs über den EMA 50 bei 142,40 US-Dollar bedürfen, damit eine Rückkehr in den vorherigen Aufwärtstrend gelingt. Aber erst oberhalb von 150,00 US-Dollar würde eine realistische Chance auf einen Test der Rekordhochs bei 167,75 US-Dollar aufkommen.