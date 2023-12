Trading-Chance Home Depot: Long Kasse machen und auf Short drehen?

Werbung

In den letzten sechs Monaten hatten wir bei der Aktie der US-Baumarktkette erfolgreich „Range-Trading“ betrieben, indem wir jeweils nahe der Begrenzung der breiten Handelsspanne auf die Gegenseite drehten. Nach Long, Short und zuletzt Ende Oktober wieder Long wäre jetzt ein erneuter Seitenwechsel zu überlegen: Eine Trading-Chance Short.

Die US-Baumarktkette Home Depot spürt die Problematik, die auf der US-Wirtschaft lastet: Die Preise sind gestiegen, Kredite viel teurer geworden, die Kunden agieren vorsichtiger. Zwar lag der Gewinn pro Aktie in den ersten drei Quartalen des hier immer bis zum 31.1. laufenden Geschäftsjahres jeweils auf Höhe oder leicht über den Prognosen der Experten, aber:

Durchschnittliches Analysten-Kursziel längst deutlich überboten

Er lag andererseits auch unter den Gewinnen des Vorjahres. Trotzdem hat sich der Kurs jetzt an das obere Ende einer bereits seit Anfang 2022 geltenden Handelsspanne geschoben, die zwischen 264 und 347 US-Dollar liegt und von der Sie im untenstehenden Chart den aktuell wichtigsten, seit Jahresbeginn relevanten Bereich sehen. Gewagt, zumal:

Die Analysten sehen Home Depot zwar grundsätzlich mehrheitlich positiv, trauen der Aktie im Schnitt aber nur einen Kurs von 304 US-Dollar zu. Selbst das höchste aller Kursziele findet sich nur bei 348 US-Dollar. Wir sehen unten im Chart: Über das durchschnittliche Kursziel ist die Aktie längst deutlich hinaus gelaufen, während das höchste Kursziel am oberen Rand der Handelsspanne liegt. Da bei dem Ende Oktober etablierten Long-Trade den Gewinn einzufahren (der aktuell bei starken 63 Prozent liegt), wäre somit allemal einen Gedanken wert, auf die Short-Seite zu wechseln auch.

Markttechnisch heiß gelaufen

Zumal Home Depot möglicherweise 2024 eher noch mehr Druck auf die Gewinnmargen sehen könnte. Denn wenn die Zinsen sinken, die Preise nicht mehr weiter steigen oder sogar, was durchaus denkbar ist, zu fallen beginnen, pflegen die Käufer abzuwarten, bis die Zinsen ebenso wie die Preise noch billiger sind, bevor sie dann verstärkt zugreifen. Hinzu kommt, dass die Aktie markttechnisch heiß gelaufen ist:

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen im Chart, dass der RSI-Indikator tief in die überkaufte Zone gelaufen ist, während der Kurs selbst nahe an den drei Zwischenhochs der vergangenen zwölf Monate notiert. Da bietet sich ein Switch auf die Short-Seite förmlich an.

Risikofreudige Trader würden jetzt die Seite wechseln

Für diese Trading-Chance haben wir ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS herausgesucht, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 418,464 US-Dollar momentan einen Hebel von 3,65 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 357 US-Dollar in der Aktie platzieren, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,08 USD) einem Kurs von etwa 5,60 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Home Depot Short-Zertifikats lautet UH7J2D.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 338,17 US-Dollar, 340,74 US-Dollar, 347,25 US-Dollar

Unterstützungen: 312,95 US-Dollar, 307,39 US-Dollar, 279,98 US-Dollar, 274,26 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Home Depot

Basiswert Home Depot WKN UH7J2D ISIN DE000UH7J2D1 Basispreis 418,464 US-Dollar K.O.-Schwelle 418,464 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,65 Stop Loss Zertifikat 5,60 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.