TUI – Aktie ist in schwierigem Gelände angekommen!

TUI AG - WKN: TUAG50 - ISIN: DE000TUAG505 - Kurs: 7,258 € (XETRA)

In der letzten Woche haben wir die TUI-Aktie an dieser Stelle ausführlicher unter die Lupe genommen. Zusammenfassend hatte die Aktie kurzfristig, aber auch mittelfristig weiteres Potenzial. Gänzlich sorglos durfte man aber nicht sein, denn die aktuelle Jahresendrally lief in den vergangenen Tagen auf den zentralen Widerstandsbereich ab 7,12 EUR zu. Hier kommt es in dieser Woche zum ersten Verkäufen.

Gewinne sichern!

Auf den Punkt gebracht, würde ich mich in der TUI-Aktie bei Preisen um 7,27 EUR deutlich wohler fühlen, wenn es nur darum ginge, Gewinne aus den letzten Wochen zu managen. Auf der Suche nach einem neuen Einstieg hingegen hätte ich meine Schwierigkeiten.

Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist die Aktie in den vergangenen Wochen extrem gut gelaufen und zog zuletzt sogar unter starkem Volumen an. Damit könnte sich das Kaufinteresse kurzfristig erschöpft haben.

Erschwerend kommt hinzu, dass die aktuelle Rally den Widerstandsbereich bei 7,12 EUR erreicht hat. Dass dieser wahrgenommen wird, haben wir in den vergangenen Tagen gesehen. Gestern wurde die Woche beispielsweise mit einer eindeutig roten Tageskerze eröffnet.

Fazit: Von einer neuen Topformation in der TUI-Aktie ist derzeit noch nichts zu sehen. Dies impliziert die Möglichkeit, dass die Kurse kurzfristig auf und über 7,50 EUR ansteigen können. In den kommenden Wochen muss sich jedoch erst einmal zeigen, ob der nachhaltige Ausbruch über diesen Preisbereich gelingt. Es wäre nicht unwahrscheinlich, dass der Aufwärtstrend langsam an Dynamik verliert und die Aktie in eine Konsolidierung oder Korrektur übergeht.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

TUI Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)