ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel runter auf 100 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat Porsche AG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 100 Euro gesenkt. Die China-Risiken des Sportwagenbauers seien bereits mehr als eingepreist, schrieb Analyst Michael Tyndall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nach der jüngsten Korrektur des Aktienkurses sei das Papier nun attraktiv bewertet. Die Modelldynamik und die Preismacht würden am Markt aktuell unterschätzt./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 12:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

