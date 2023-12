Fifth Third Bancorp gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Finanzkonzern Fifth Third Bancorp (ISIN: US3167731005, NASDAQ: FITB) wird seinen Aktionären am 16. Januar 2024 eine Dividende in Höhe von 35 US-Cents je Aktie für das vierte Quartal 2023 ausbezahlen. Record date ist der 29. Dezember 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,40 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 4,58 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 30,53 US-Dollar (Stand: 12. Dezember 2023). Im September 2023 wurde die Dividende um knapp 6 Prozent angehoben.

Unter dem Dach der Fifth Third Bancorp operiert die Fifth Third Bank, die 1853 gegründet worden ist. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Gewinn von 660 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 653 Mio. US-Dollar), wie bereits am 19. Oktober 2023 berichtet wurde.

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 6,95 Prozent im Minus (Stand: 12. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 21,04 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de