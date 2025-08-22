Werbung ausblenden

WDH: Air Liquide will Gase-Anbieter aus Südkorea übernehmen

Wasserstoff

PARIS (dpa-AFX) - Der Gase-Konzern Air Liquide will den südkoreanischen Gase-Anbieter DIG Airgas übernehmen. Mit dem bisherigen Eigentümer, einem Infrastrukturfonds der australischen Bank Macquarie , hat sich der französische Konzern dazu auf einen Unternehmenswert von 2,85 Milliarden Euro geeinigt, wie er am Freitag in Paris mitteilte. Durch den Deal baue Air Liquide die eigene Marktposition in Südkorea deutlich aus. Den Angaben zufolge soll die Übernahme in der ersten Hälfte des Jahres 2026 vollzogen werden.

DIG Airgas wurde 1979 gegründet und setzte den Angaben zufolge 2024 mit knapp 550 Mitarbeitenden umgerechnet 510 Millionen Euro um. Das Unternehmen betreibt 60 Werke sowie ein Pipeline-Netz von 220 Kilometern Länge./stw/jha/he

