IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Hack The Box erhält von unabhängigem Analystenhaus Anerkennung als führender Anbieter in den Bereichen Cybersicherheitskompetenzen und Schulungsplattformen

Hack The Box erhält von unabhängigem Analystenhaus Anerkennung als führender Anbieter in den Bereichen Cybersicherheitskompetenzen und Schulungsplattformen

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 13. Dezember 2023 / Hack The Box wurde in The Forrester Wave: Cybersecurity Skills And Training Platforms, 4. Quartal 2023, als führendes Unternehmen anerkannt. Hack The Box erhielt bei sieben Kriterien die höchstmöglichen Noten: Beurteilung und Prüfung der Kompetenzen, Gamification, Wettbewerb und Anerkennung, Lernerfahrung und Einführung, Lehrplan-Management, Vision, Flexibilität und Transparenz bei der Preisgestaltung sowie Community.

Ein Jahr mit bemerkenswertem Wachstum

Diese Anerkennung folgt auf ein bedeutungsvolles Jahr für Hack The Box - eine erfolgreiche Serie-B-Finanzierung in Höhe von 55 Millionen $, das Überschreiten der 2-Millionen-Marke bei den Mitgliedern der Plattform weltweit und ein erweitertes Produktangebot mit der Einführung neuer defensiver Sicherheitslösungen zur Ergänzung seiner Leistungsfähigkeit bei offensiven Methoden seit 2017.

Mit dem Angebot praxisorientierter, fesselnder Lernerfahrungen, die echte Bedrohungsszenarien spiegeln und die neuesten Angriffstechniken einbinden, setzt Hack The Box weiterhin neue Maßstäbe im Bereich der Cybersicherheit.

Der Bericht von Forrester erwähnt den Ansatz von Hack The Box und erklärt, das Unternehmen sei reflektiert in seiner differenzierten Vision der Schaffung und Verbindung von cyber-bereiten Menschen, bietet stundenlange freie Inhalte, mit dem tausende seiner zwei Millionen Community-Mitglieder ihren Einstieg in offensive Sicherheitsverfahren fanden.

Das unabhängige Marktforschungsunternehmen hat Hack The Box in mehreren Schlüsselbereichen die höchstmögliche Punktzahl zuerkannt, die als überragende Fähigkeiten im Vergleich zu anderen in der Bewertung definiert sind:

- Community

- Gamification, Wettbewerb und Anerkennung

- Lernerfahrung und Einführung

- Kompetenzbewertung

Haris Pylarinos, der Gründer und CEO von Hack The Box, ist in Feierstimmung: Diese Anerkennung ist eine weitere Bekräftigung unseres Engagements, einzigartige Lösungen zu bieten und eine neue Ära der Weiterbildung einzuleiten. Während der weltweite Kompetenzmangel Rekordhöhen von 4 Millionen erreicht, spielt unsere Plattform bei der Bewältigung dieser Herausforderungen eine entscheidende Rolle.

Die Landschaft des Cybersicherheits-Trainings hat sich weiterentwickelt. Traditionelle Methoden reichen angesichts der steigenden Zahl von ausgefeilten Angriffen nicht mehr aus. Sicherheitsprofis suchen ein ansprechendes, gamifiziertes Training - und auf diesem Gebiet sind wir führend.

Unsere wichtigste Zielsetzung bestand immer darin, eine Hacker-Mentalität zu kultivieren, die unkonventionelles Denken fördert und Unternehmen wie Einzelpersonen in die Lage versetzt, durch Hack The Box diese einzigartige Perspektive einzunehmen.

Über die Weiterbildung hinausgehen

Haris Pylarinos, der Gründer und CEO von Hack The Box, merkt weiter an: Hack The Box bietet nicht nur eine umfangreiche Plattform für Einzelpersonen, Unternehmen, staatliche Institutionen und Universitäten, um ihre offensiven und defensiven Sicherheitskompetenzen zu verbessern. Es fungiert auch als ein Weg zu Beschäftigungsmöglichkeiten im Bereich Cybersicherheit und geht damit direkt den ernsthaften Mangel an talentierten Arbeitskräften in der Branche an.

Rund um den Globus schätzen die Kunden unsere Plattform als ein unschätzbares Tool, das in bemerkenswerter Weise zu ihren allgemeineren Zielen beiträgt und nachhaltige Renditen abwirft.

Wir freuen uns außerordentlich über die Anerkennung durch Forrester und setzen uns weiter dafür ein, im gesamten Jahr 2024 und darüber hinaus noch außergewöhnlichere Lösungen anzubieten.

Über Hack The Box

Hack The Box ist eine führende gamifizierte Plattform für die Weiterbildung, Zertifizierung und Bewertung von Arbeitskräften im Cybersicherheitsbereich, die Einzelpersonen, Unternehmen, staatliche Institutionen und Universitäten in die Lage versetzt, ihr Know-how im Bereich offensive und defensive Sicherheit zu verbessern. Das 2017 gegründete Hack The Box vereint die größte weltweite Cybersicherheits-Community mit mehr als zwei Millionen Plattform-Mitgliedern und verfolgt das Ziel, durch hochgradig spannende Hacking-Erfahrungen, die unkonventionelles Denken kultivieren, cyber-bereite Menschen und Unternehmen zu schaffen und zu verbinden. Hack The Box bietet ein komplett angeleitetes und exploratives Kompetenzentwicklungsumfeld und ist die ideale Lösung für Cybersicherheitsexperten und Unternehmen, die ihre Vorbereitung auf Cyberattacken durch die Verbesserung ihrer Red-Team-, Blue-Team- und Purple-Team-Kompetenzen kontinuierlich verbessern wollen. Hack The Box, das seine internationale Präsenz und Reichweite rasch erweitert, hat seine Firmenzentrale im Vereinigten Königreich und weitere Niederlassungen in Griechenland und den USA.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter hackthebox.com

