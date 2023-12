VERTEX - Kurssprung nach positiven Studiendaten

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 357,595 $ (Nasdaq)

Vertex hat positive Ergebnisse der Phase-II)-Studie zu VX-548 zur Behandlung schmerzhafter diabetischer peripherer Neuropathie vermeldet. Die Aktie spring darauf im vorbörslichen Handel deutlich nach oben. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 357,73 USD wird die Aktie aktuell bei 375,50 USD getaxt.

Die Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Anfang November erreichte sie ihr aktuelles Allzeithoch bei 387,42 USD. Damit kletterte sie an eine obere Pullbacklinie, welche die Ambitionen der Bullen seit April 2022 auf der Oberseite begrenzt.

Dort drehte der Wert nach unten und durchbrach den Aufwärtstrend seit November 2021. Nach diesem Trendbruch kam es direkt zu einem kleinen Stabilisierungsversuch. Die Aktie verteidigte den Unterstützungsbereich um 337,98 USD. Der vorbörsliche Kurssprung führt den Wert wieder nach an sein Allzeithoch. Damit folgt die Aktie fast centgenau dem in meiner letzten Analyse "VERTEX - Gewinn über, Umsatz unter Erwartungen" aufgestellten Plan.

Rallyfortsetzung möglich, wenn …

Gelingt der Ausbruch über das bisherige Allzeithoch, dann könnte es zu einer weiteren Rally in Richtung einer langfristigen oberen Pullbacklinie kommen. Diese verläuft in dieser Woche bei 485,72 USD. Auch dies hatte ich bereits so in der letzten Analyse skizziert.

Sollte die Aktie aber am Allzeithoch scheitern und nachfolgend unter den Unterstützungsbereich um 337,98 USD abfallen, dann würde eine Konsolidierung in Richtung 287,97-282,21 USD drohen.

Fazit: Der Kurssprung nach der Meldung könnte zu einem vorzeitigen Ende der Konsolidierung und damit zu einer Wiederaufnahme der Rally führen.

