Aktionäre von EVN erhalten zusätzlich zur Dividende eine Sonderdividende

Der niederösterreichische Versorger EVN (ISIN: AT0000741053) will der Hauptversammlung am 1. Februar 2024 eine Dividende in Höhe von 0,52 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022/23 vorschlagen. Zusätzlich soll eine Sonderdividende von 0,62 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,52 Euro. Dividendenzahltag ist der 9. Februar 2024. Ex-Dividendentag ist der 6. Februar 2024.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 26,95 Euro entspricht dies (ohne Berücksichtigung der Sonderdividende) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,93 Prozent. Die Dividendenpolitik wurde neu formuliert. Die Dividendenausschüttung soll künftig mindestens 0,82 Euro pro Aktie betragen. Mittelfristig wird eine Ausschüttungsquote von 40 Prozent des um außerordentliche Effekte bereinigten Konzernergebnisses angestrebt.

Die Umsatzerlöse der EVN beliefen sich im Geschäftsjahr 2022/23 auf 3,77 Mrd. Euro und und blieben damit um 7,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das EBITDA lag im Berichtszeitraum mit 869,0 Mio. Euro um 15,1 Prozent über dem Vorjahresniveau. Das Konzernergebnis belief sich auf 529,7 Mio. Euro (Vorjahr: 209,6 Mio. Euro).

Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet EVN unter der Annahme eines stabilen regulatorischen und energiepolitischen Umfelds ein Konzernergebnis in der Bandbreite von 420 bis 460 Mio. Euro.

EVN ist der größte Strom-, Gas- und Wärmeversorger in Niederösterreich. Das Land Niederösterreich ist mit 51,0 Prozent Mehrheitseigentümer der EVN AG. Zweitgrößter Aktionär ist die Wiener Stadtwerke GmbH mit 28,4 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de