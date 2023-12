American Eagle Outfitters wird die Dividende erhöhen

Die amerikanische Bekleidungskette American Eagle Outfitters Inc. (ISIN: US02553E1064, NYSE: AEO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,125 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Damit wird die Dividende um 25 Prozent angehoben.

Die Ausschüttung erfolgt am 19. Januar 2024 (Record date: 5. Januar 2024). Die Gesamtdividende auf das Jahr hochgerechnet beträgt 0,50 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 20,79 US-Dollar (Stand: 13. Dezember 2023) liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 2,41 Prozent. Im April 2023 nahm der Konzern die Zahlung einer Dividende wieder auf, nachdem diese im Herbst 2022 ausgesetzt wurde.

Im dritten Quartal (28. Oktober) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 1,30 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,24 Mrd. US-Dollar), wie am 21. November 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 96,7 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 81,3 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Insgesamt betreibt der Konzern über 1.100 Läden in den USA, Kanada, Mexiko, Japan und Hong Kong. Das erste Geschäft ist 1977 eröffnet worden.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 48,93 Prozent im Plus (Stand: 13. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,07 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de