Bonds are back! Die Lieblingsanleihen der Anleger | Porsche | Inflationsindexierte Anleihen | EZB

► Darum geht's im Video: Totgesagte leben länger! Ein Zitat, das in diesem Jahr insbesondere auf den Anleihenhandel zutrifft. Mit dem Zinsanstieg sind Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Emerging Markets und Fremdwährungsanleihen wieder rege nachgefragt. Ob inflationsindexierte Anleihen tatsächlich die großen Gewinner waren und wie sich Anleger auf mögliche Zinssenkungen in 2024 vorbereiten - hier die Einschätzungen von Jens Furkert, Leiter Anleihenhandel an der Stuttgarter Börse.



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung / Spannendes Jahr am Anleihenmarkt neigt sich dem Ende zu...

01:24 ► Des einen Freud, ist des anderen Leid - Zinsanstieg belastet Anleihenkurse

02:36 ► Rückblick: Anleihenkauf um negativen Zinsen zu entkommen?

03:46 ► Blick auf Bund-Future - Zinssenkung schon eingepreist?

05:55 ► Inflationsindexierte Anleihen - ein Gewinner der Situation?

07:05 ► Porsche & Co - die Lieblings-Unternehmensanleihen der Anleger

08:47 ► Fremdwährungsanleihen - Zinsaufschlag in den USA sichern?

10:56 ► Emerging Markets Anleihen - so agieren die Anleger



