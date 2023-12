EQS-Adhoc: infas Holding Aktiengesellschaft: Deutliche Abweichung der Geschäftszahlen für 2023 erwartet: Umsätze liegen im prognostizierten Korridor, EBIT sinkt stark

EQS-Ad-hoc: infas Holding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Umsatzentwicklung

infas Holding Aktiengesellschaft: Deutliche Abweichung der Geschäftszahlen für 2023 erwartet: Umsätze liegen im prognostizierten Korridor, EBIT sinkt stark



14.12.2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 infas Holding Aktiengesellschaft, WKN 609710, notiert im geregelten Markt in Frankfurt am Main Deutliche Abweichung der Geschäftszahlen für 2023 erwartet: Umsätze liegen im prognostizierten Korridor, EBIT sinkt stark Im Geschäftsbericht 2022 haben wir für 2023 erläutert, dass wir mit einem Konzernumsatz zwischen 46 und 52 Mio. € rechnen. Das EBIT *) im Konzern werde voraussichtlich oberhalb von 3,7 Mio. € liegen, sodass die Umsatzrendite mindestens 7,5 % betragen werde. Mitte des Jahres zeichnete sich hinsichtlich des EBIT bereits eine Verschlechterung ab, worüber in der Ad-hoc Mitteilung vom 21.09.2023 informiert wurde. Auf Basis aktueller Daten ist davon auszugehen, dass die Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2023 erreicht wird. Das EBIT im Konzern wird sich allerdings für das Geschäftsjahr 2023 verschlechtern. Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit muss von einem Konzern EBIT um 0 ausgegangen werden. Das ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass aufgrund von Kapazitätsengpässen, die letztlich auf das starke Wachstum der letzten Jahre zurückzuführen sind, im infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH der hohe Auftragsbestand nicht vollständig abgearbeitet werden kann. Das führt im Ergebnis dazu, dass im Verhältnis anteilig weniger Gewinne realisiert werden konnten. Bonn, den 14. Dezember 2023 *) Das EBIT ist das operative Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vor Zinsen und Steuern. Siehe auch Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung im Geschäftsbericht unter www.infas-holding.de.



