Gold: Nach FED-Entscheid hochgeschossen

Zwar konnte der Goldpreis bereits Anfang des Monats zeitweise auf 2.146 US-Dollar zulegen, der steile Anstiege wurde jedoch durch eine nur kurz darauf folgende Konsolidierung wieder zur Unterseite korrigiert, in der Folge fiel das Edelmetall auf 1.973 US-Dollar und somit eine wichtige Horizontalunterstützung aus Anfang dieses Jahres um 1.987 US-Dollar zurück. Die Aussagen der US-Notenbank FED zu der weiteren Fiskalpolitik befeuerten das Edelmetall schließlich im Mittwochshandel erneut, der Rohstoff kletterte wieder über 2.025 US-Dollar und bekräftigt dadurch einen seit Anfang Oktober bestehenden Aufwärtstrend.

Aufwärtstrend intakt, Ziele klar definiert

Ein erstes Zwischenziel konnte der Gold-Future bereits durch den Kurssprung auf 2.146 US-Dollar abarbeiten, vom jetzigen Standpunkt aus sind für die kommenden Tage weitere Gewinne zunächst an 2.081 US-Dollar denkbar, darüber an die Rekordstände von 2.146 US-Dollar. Mittelfristig könnte das gelbe Metall rechnerisch an 2.226 US-Dollar zulegen und bietet sich für ein fortwährendes Long-Investment bestens an. Ein bärisches Szenario tritt dagegen erst unterhalb von 1.940 US-Dollar zutage, in diesem Fall würden rasche Rücksetzer auf 1.893 und darunter 1.810 US-Dollar möglich.