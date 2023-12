Trading-Chance Adobe: Dieser Ausblick könnte die Rallye beenden

Werbung

Adobe gehört zwar zu den größten Softwarekonzernen weltweit, aber Enttäuschungen verzeihen auch solche Aktien nicht. Der gestern Abend vorgelegte Ausblick auf 2024 war eine solche Enttäuschung und hätte das Zeug, um die aktuelle Aufwärtsbewegung zu beenden: Eine Trading-Chance Short.

Der US-Software-Riese Adobe lieferte, was das letzte Quartals des hier immer bis zum 30.11. laufenden Geschäftsjahres 2022/2023 angeht, was man sich erhofft hatte: solide gegenüber dem Vorjahr gestiegene Umsätze und Gewinne. Dabei übertraf der Umsatz mit 5,05 Milliarden US-Dollar die durchschnittliche Analystenprognose von 5,01 Milliarden leicht, der Gewinn pro Aktie mit 4,27 US-Dollar die Prognose von 4,13 US-Dollar schon deutlicher. Aber der Blick nach vorne mochte deutlich weniger gefallen:

Das Analysten-Kursziel wurde erreicht … und jetzt wird der Ausblick schwächer

Für das laufende erste Quartal des Geschäftsjahrs 2023/2024 sieht Adobe zwar mit einem Gewinn pro Aktie zwischen 4,35 und 4,40 US-Dollar ein besseres Ergebnis, als die Analysten bislang im Schnitt erwartet hatten (4,26 US-Dollar), der Umsatz wird jedoch eher unter der Prognose erwartet (5,10 bis 5,15 Milliarden, Konsens-Prognose 5,16 Milliarden). Deutlich unschöner war aber der Ausblick auf das Gesamtjahr. Denn da sieht das Unternehmen bei Umsatz und Gewinn pro Aktie etwas weniger, als die Experten dem Software-Konzern im Vorfeld zugetraut hatten, konkret prognostiziert Adobe selbst einen Gewinn pro Aktie zwischen 17,60 und 18,00 US-Dollar, die Experten hatten im Schnitt einen Gewinn von 18,00 US-Dollar avisiert.

Der Ausblick liegt letztlich zwar nur leicht unter den offiziellen Erwartungen, aber sicherlich deutlicher unter den „whisper numbers“, also unter dem, was die Trader sich erhofft hatten, denn diese Erwartungen sind meist höher als die offiziellen Schätzungen, in einem Umfeld haussierender Kurse am Gesamtmarkt sowieso. Hinzu kommt, dass das durchschnittliche Kursziel der Analysten aktuell bei 626 US-Dollar liegt … und dieses Ziel wurde im Verlauf der vergangenen Tage erreicht.

Ein Doppeltopp wäre jetzt möglich

Im vorbörslichen Handel reagiert die Adobe-Aktie entsprechend negativ auf diesen Ausblick, per 13 Uhr notierte sie mit 596 US-Dollar um die 4,5 Prozent im Minus. Dieser Abschlag ist in den Kursen der Derivate natürlich drin, auch bei dem von uns weiter unten vorgestellten Short-Zertifikat. Aber wenn wir uns den Chart ansehen: Das könnte leicht erst der Beginn einer Korrektur sein, denn die Bären hätten jetzt alles, was sie brauchen:

Quelle: marketmaker pp4

Einen enttäuschenden Gewinnausblick, ein erreichtes Analysten-Kursziel und die Chance, dass das knappe neue Jahres-Verlaufshoch, das am Dienstag erzielt wurde, jetzt abverkauft wird und daraus mit einem Bruch des kleinen Zwischentiefs der Vorwoche (591 US-Dollar) ein Doppeltopp wird, das den Beginn einer Korrektur unterfüttert. Mit einem Stop Loss, der noch ein wenig über dem letzten Hoch liegt und so ein letztes Aufbäumen tolerieren könnte, ist diese Gemengelage für risikofreudige Trader eine spannende Ausgangsbasis.

Ein Short-Trade setzt auf das Ende der Adobe-Hausse

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 799,919 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,9. Den Stop Loss würden wir bei 665 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0920 einem Kurs von ca. 12,20 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Adobe lautet UL7S17.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 633,89 US-Dollar, 699,54 US-Dollar

Unterstützungen: 574,40 US-Dollar, 499,25 US-Dollar, 479,77 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Adobe Inc.

Basiswert Adobe Inc. WKN UL7S17 ISIN DE000UL7S173 Basispreis 799,919 US-Dollar K.O.-Schwelle 799,919 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 12,20 Euro

