Bullischer Handelsstart - Symrise unter Abgabedruck

Der kräftige Abverkauf am gestrigen Nachmittag nach den Aussagen von EZB-Chefin Lagarde ist heute Vormittag zunächst kein Thema am deutschen Aktienmarkt. Der Index startete mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und kletterte im Anschluss wieder in den Bereich um 16.850 Punkte bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Symrise mit Kursrutsch

Eine unerwartet geringe Profitabilität 2023 hat die Aktien von Symrise am Freitag massiv belastet und auch den Konkurrenten Givaudan aus der Schweiz mitgerissen. Die Papiere des deutschen Aromenherstellers brachen zeitweise prozentual zweistellig ein und gaben mit 95,26 Euro 62 Prozent der jüngsten Erholungsrally wieder ab. Diese Rücklaufmarke wird bei Charttechnikern stark beachtet.

Die Symrise-Führung ist nun etwas weniger optimistisch mit Blick auf die Profitabilität: Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten soll 2023 nun 19 bis 19,5 Prozent erreichen, statt wie bisher geplant etwa 20 Prozent. Wechselkurseffekte ausgeklammert sowie ohne den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen dürfte der Umsatz aus eigener Kraft im laufenden Jahr um mehr als 7 Prozent wachsen. Das Ziel lag bisher bei 5 bis 7 Prozent. Damit würde sich ein Jahresumsatz von etwa 4,7 Milliarden Euro ergeben, hieß es weiter. 2022 waren es 4,6 Milliarden. Analysten rechnen für 2023 im Mittel mit Erlösen von fast 4,8 Milliarden Euro sowie mit einer operativen Gewinnmarge von 19,9 Prozent.

Symrise hat das Umsatzziel für 2023 zwar angehoben, aber die Margenprognose bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) gesenkt. "Mit Blick auf das Jahr 2024 dürfte sich der Kapitalmarkt die Frage stellen, wie realistisch der in den Konsensschätzungen reflektierte Margenanstieg ist", kommentierte DZ-Bank-Analyst Thomasu Maul. Der Konsens rechne aktuell mit einem Anstieg auf 20,7 Prozent. "Sinkende Rohstoffpreise und ein besserer Produktmix (mit einem höheren Ergebnisanteil aus dem Haustier-Segment) dürften den Konzern bei der Steigerung der Profitabilität unterstützen."

SMA Solar und Redcare erholt

SMA Solar konnte sich nach dem gestrigen Kursverlust im frühen Handel um über 2 Prozent erholen, ebenfalls profitieren konnten die Titel von Redcare Pharmacy nach einer Aufstufung. (mit Material von dpa-AFX)