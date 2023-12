DELIVERY HERO - Rallyschub mit Ansage

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 30,330 € (XETRA)

Die Aktie von Delivery Hero gehört zu den großen Verlierern der vergangenen beiden Jahre und befindet sich rund 80 % unter ihrem Allzeithoch auf der Suche nach einem Endpunkt der dramatischen Verkaufswelle. Zuletzt bildete sie bei 21,72 EUR ein neues Allzeittief aus, konnte aber Anfang November schon über die frühere Tiefstmarke bei 23,88 EUR zurückfinden.

Flaggenformation deutet weiteren Anstieg an

Anschließend zog die Aktie bis an den Widerstand bei 33,70 EUR an und konsolidiert diese Erholungsrally in Form einer bullischen Flaggenformation. Deren Oberseite liegt bei ungefähr 31,70 EUR und könnte in Kürze durch die laufende Kaufwelle durchbrochen werden. Die Folge wäre ein Kaufsignal und ein Anstieg, der genug Dynamik entfachen dürfte, um auch die Hürde bei 33,70 EUR zu durchbrechen.

Zunächst könnte die Aktie den Bereich um 36,00 EUR ansteuern. Nach einer kurzen Korrekturphase könnte der Kurs sogar weiter bis 38,00 EUR klettern. Darüber stünde das Kursziel bei 39,85 und der Widerstand bei 40,91 EUR auf der Agenda. Selbst das Aufwärtsziel der Trading-Analyse meines Kollegen André Rain würde dann in greifbare Nähe rücken.

Die Ausbruchschancen bleiben gewahrt, solange die Aktie oberhalb der Kreuzunterstützung bei 29,31 EUR notiert. Grundsätzlich ist mit einer Fortsetzung der Erholung zu rechnen, bis die zentrale Unterstützung bei 28,28 EUR durchbrochen wird.

Delivery Hero Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)