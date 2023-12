Krones: Aktuelle Social Media Stimmungsanalyse

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Krones ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Krones, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Dividende:

Krones hat mit einer Dividendenrendite von 1,93 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.26%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -1,33. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Krones-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

2. Technische Analyse:

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Krones-Aktie beträgt dieser aktuell 103,85 EUR. Der letzte Schlusskurs (106,4 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+2,46 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Krones somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (98,73 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,77 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Krones-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. In Summe wird Krones auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.

3. Sentiment und Buzz:

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt neutral. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Damit erhält die Krones-Aktie eine neutrale Einstufung.

4. Relative Strength Index:

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Krones. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 27,27 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Krones momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 38,14, was bedeutet, dass Krones hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Krones wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

5. Fundamental:

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,7 und liegt mit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 31,44. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Krones auf dieser Stufe eine positive Bewertung.

6. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Krones damit 2,42 Prozent unter dem Durchschnitt (2,74 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 3,79 Prozent. Krones liegt aktuell 3,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.

Das Gesamturteil für Krones ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.

Weitere Details zur Krones-Aktie:

Kurs: 107,15 EUR +0,7 Prozent (SP-Indikation, Stand: 15.12.2023 09:55:44)

ISIN: DE0006335003

Sektor: Industrials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: KRN:GR

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.