Delivery Hero setzt erneut Rotstift an - Weitere Stellenstreichungen

Frankfurt (Reuters) - Der Essenslieferant Delivery Hero verschärft seinen Sparkurs und plant weitere Stellenstreichungen in seiner Zentrale in Berlin.

Auch zwei der weltweiten Tech-Hubs in der Türkei und Taiwan sollen geschlossen werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Wie viele Beschäftigte davon betroffen sein werden, wurde nicht bekannt gegeben. Delivery Hero sprach von einem "notwendigen Schritt" beim Übergang in die nächste Reifephase des Unternehmens, das 2011 gegründet wurde. In diesem Jahr sei die Zahl der Mitarbeiter in der Berliner Zentrale und in den globalen Servicebereichen um etwa 13 Prozent gesunken.

"Um in einem für unsere Branche schwieriger gewordenen Umfeld ein wirtschaftlich nachhaltiges und rentables Geschäft aufzubauen, mussten wir im gesamten Unternehmen Effizienzsteigerungen erzielen", hieß es in einem Schreiben von Vorstandschef Niklas Östberg an die Belegschaft. "Wie wir bereits in den letzten Jahren gesehen haben, bedeutet dies manchmal die Verlagerung von Funktionen, die Anpassung des Personalbestands oder die Einstellung von Tätigkeiten. Wir werden weiterhin mit dem harten Wettbewerb auf dem Markt und den makroökonomischen Faktoren zu kämpfen haben."

Zum Ende des ersten Halbjahres beschäftigte Delivero Hero laut seinem Finanzbericht 47.208 Mitarbeiter nach noch 51.118 Ende 2022. Schon im Januar war es bei dem Essenslieferanten wegen schwächelnder Nachfrage zu Stellenstreichungen gekommen, damals waren Jobs in der Verwaltung gestrichen worden, wovon ebenfalls die Berliner Zentrale besonders betroffen war. Östberg will den Konzern im Laufe des Jahres operativ in die Gewinnzone führen und nimmt dafür auch ein geringeres Wachstum in Kauf.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)