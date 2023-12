EQS-News: BDT Media Automation GmbH erfüllt ambitionierte Jahresziele 2023 bereits im November dank des wachstumsstarken Cloud-Storage-Geschäfts

EQS-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

BDT Media Automation GmbH erfüllt ambitionierte Jahresziele 2023 bereits im November dank des wachstumsstarken Cloud-Storage-Geschäfts



18.12.2023 / 11:59 CET/CEST

Rottweil, 18. Dezember 2023. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), partizipiert in hohem Maße am wachstumsstarken, profitablen Cloud-Storage-Geschäft. Diese Entwicklung spiegelt sich eindrucksvoll in den Geschäftszahlen für die Monate Januar bis November 2023 wider, mit denen die ambitionierten Jahresziele 2023 bereits erfüllt wurden. Nach rund 44 % Umsatzwachstum in 2022 wurde ein ambitioniertes Budget für das Geschäftsjahr 2023 aufgestellt mit einer geplanten Umsatzsteigerung von 43 %. Basis dafür war maßgeblich der erfolgreiche Beginn der Serienbelieferung an einen der international führenden US-amerikanischen Cloud-Dienstleister. Bereits per November konnten nun sowohl das Umsatz- als auch EBITDA-Ziel für das Gesamtjahr erreicht werden. Umsatzseitig liegt die BDT-Gruppe mit 120,0 Mio. Euro bei rund 115 % des Jahresplans, während es beim EBITDA mit 11,0 Mio. Euro rund 102 % sind. Im Vergleich zum Gesamtjahr 2022 wurden damit knapp 66 % Umsatzwachstum und 41 % Ergebnissteigerung per November 2023 erreicht. Neben dem stark wachsenden Cloud-Service-Business im Bereich Storage Automation trägt auch der gesamte Bereich Print Media Handling zum profitablen Wachstum bei. Um in den kommenden Jahren das erwartete starke Wachstum realisieren zu können, wird mit höchstem Fokus der Produktionsstandort in Guadalajara ausgebaut, um die Fertigungskapazitäten nahezu zu verdoppeln. Zudem wird eine „Ultra High Density Tape Library“, die sich vor allem durch eine hohe Datendichte und den unkomplizierten „Plug & Play“-Ansatz auszeichnet, entwickelt. Voraussichtlich ab 2025 können damit zukünftig Cloud-Dienstleister jeglicher Größe bedient werden. Aktuell laufen Verhandlungen und Gespräche in unterschiedlichen Stadien mit mehreren nationalen, amerikanischen und asiatischen Cloud-Service-Providern und Hyperscalern. Das Ziel der BDT-Gruppe ist klar definiert: In allen drei relevanten IT-Weltregionen (Asia Pacific, Americas und EMEA) in den Segmenten Private Cloud und Public Cloud mit kundenspezifischen, BDT-proprietären Lösungen aktiv und breit aufgestellt am rasanten Marktwachstum teilnehmen und ein zweistelliges jährliches Wachstum für die BDT-Gruppe realisieren.



Hinweis:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die BDT derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. BDT übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.



Über die BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.

>> www.bdt.de



Kontakt:

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de

Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@better-orange.de

