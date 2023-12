Kreise: Adnoc plant Covestro-Gebot auf 60 Euro je Aktie zu erhöhen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der staatseigene Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) will Kreisen zufolge sein Gebot für den Chemiekonzern Covestro erhöhen. Das Unternehmen bereite ein neues Angebot über etwa 60 Euro je Aktie in den kommenden Tagen vor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zudem wolle Adnoc eine Jobgarantie für mehrere Jahre und Investitionen über etwa 8 Milliarden US-Dollar anbieten. Der Konzern wolle damit den Weg für eine vertiefte Unternehmensprüfung freimachen.

Die Überlegungen seien noch nicht abgeschlossen, hieß es weiter. Adnoc könnte sich auch entschließen, das Gebot erst im neuen Jahr vorzulegen. Vertreter beider Unternehmen hätten sich nicht äußern wollen. Zuletzt war in Medien bereits die Rede davon gewesen, dass Adnoc informell 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt habe. Dieses Gebot würde Covestro mit gut 11 Milliarden Euro bewerten.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate legte der Covestro-Kurs zuletzt um gut zwei Prozent zu.

Spekulationen über ein Interesse von Adnoc gibt es schon seit Mitte Juni, damals hatten die Aktien noch etwa 40 Euro gekostet. Der Ölkonzern baut seit einiger Zeit sein Engagement rund um das Chemiegeschäft aus. Der Konzern fördert fast das gesamte Öl für die Vereinigten Arabischen Emirate./he/la