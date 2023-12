Revolutionärer KI-Algorithmus «Prostate.Carcinoma.ai» erhält EU MDR Klasse IIa Zulassung

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Zürich, 18. Dezember 2023: Xlife Sciences AG (SIX: XLS) erreicht durch die EU MDR Klasse IIa Zulassung bei der Portfoliogesellschaft FUSE-AI GmbH einen Meilenstein in der Medizintechnik. Der KI-Algorithmus «Prostate.Carcinoma.ai» der FUSE-AI GmbH analysiert eine Vielzahl radiologischer Aufnahmen in kürzester Zeit bei einer geringeren Fehlerrate als das menschliche Auge. Die auf künstlicher Intelligenz basierende Assistenz-Diagnosesoftware «Prostate.Carcinoma.ai», entwickelt für die Segmentierung der Prostatadrüse und die Erkennung von Läsionen, wurde im Dezember 2023 mit der renommierten EU MDR Klasse IIa Zertifizierung ausgezeichnet. Diese Zertifizierung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von «Prostate.Carcinoma.ai», die mit der Erstinvestition von Xlife Sciences AG in die FUSE-AI GmbH im Oktober 2019 begann. Dies ist nicht nur ein Erfolg für die FUSE-AI GmbH und Xlife Sciences AG, sondern auch ein wichtiges Ereignis für die technologische Entwicklung in der Radiologie und die Qualität der radiologischen Diagnostik in Europa. Die Software «Prostate.Carcinoma.ai» ist das Ergebnis einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, KI-Entwicklern und Radiologen. Der Zeitpunkt dieser Entwicklung fällt zusammen mit der Prognose, dass der globale Markt für medizinische Bildanalyse-Software bis 2023 einen Wert von 4,545 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,9%. «Prostate.Carcinoma.ai» verspricht nicht nur eine Zeitersparnis von 30% pro Patient, sondern erreicht auch die Genauigkeit erfahrener Radiologen bei der Bestimmung des Prostatavolumens. Die Fähigkeit, Läsionen als maligne oder benigne zu identifizieren und zu segmentieren, unterstützt Radiologen erheblich bei der MRT-Analyse zur Prostata-Diagnose. Es ist außerdem das erklärte Ziel in der Weiterentwicklung der Software, diese Fehlerrate von 14% auf 1% zu reduzieren. Die Zertifizierung von «Prostate.Carcinoma.ai» und damit der Beginn der Kommerzialisierung ist ein entscheidender Schritt hin zu einer transformativen Ära im globalen Gesundheitswesen für die FUSE-AI GmbH . Dies bedeutet, dass vorläufige Vereinbarungen nun in verbindliche Verträge übergehen und die vorinstallierten oder Testinstallationen der Software in verschiedenen medizinischen Einrichtungen voll funktionsfähig werden. Strategisch gesehen ist «Prostate.Carcinoma.ai» nicht nur eine isolierte Lösung, sondern Bestandteil eines umfassenderen Ökosystems. Die FUSE-AI GmbH ist bestrebt, Zertifizierungen für zusätzliche Bereiche zu erhalten und positioniert «Prostate.Carcinoma.ai» somit als wichtigen Teil einer umfassenden Plug-in-Lösung. Dieser Ansatz wird voraussichtlich die Präsenz der FUSE-AI GmbH in Krankenhäusern weltweit etablieren und die Software zu einem unverzichtbaren Werkzeug im medizinischen Bereich machen. Matthias Steffen, CEO von FUSE-AI GmbH, kommentierte: «Zwei Faktoren garantieren eine positive Fortsetzung unseres Weges: ein interdisziplinäres Team, das KI-Tools entwickelt, welche die Bedürfnisse der Radiologen adressiert, und eine globale Vertriebsstruktur, die die regionalen makroökonomischen Bedingungen der einzelnen Gesundheitsindustrien berücksichtigt.» Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences AG, sagte: «Wir sind mehr als stolz darauf, dass unser Portfolio-Unternehmen FUSE-AI nicht nur zur Entwicklung, sondern zur Führung im Bereich der KI-basierten Diagnose-Assistenzsoftware beiträgt. Dies wird die Arbeit mit vielen Patienten effizienter und fehlerfreier machen, wobei die Radiologie nur der Anfang ist.» Während wir diesen Erfolg feiern, freuen wir uns auf die weitere Entwicklung von «Prostate.Carcinoma.ai» und die FDA-Zulassung in Q1 2024. Finanzkalender Geschäftsbericht 2023 23. April 2024 Generalversammlung 2024 20. Juni 2024 Halbjahresbericht 2024 19. September 2024 Kontakt

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Über FUSE-AI GmbH



Die FUSE-AI GmbH ist ein E-Health-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die medizinische Versorgung mit intelligenten Softwarelösungen, d.h. KI-gestützter Software, für die Radiologie zu verbessern. Der KI-Algorithmus «prostate.Carcinoma.ai» analysiert eine Vielzahl radiologischer Aufnahmen in kürzester Zeit bei einer geringeren Fehlerrate als das menschliche Auge. Der Algorithmus ist so konstruiert, dass er sich auf weitere Bereiche der Bilderkennung, auch ausserhalb des medizinischen Bereiches anwenden lässt. Weitere Informationen unter fuse-ai.de Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



