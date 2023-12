Brent Crude Öl: Vier Gewinntage in Folge

Übergeordnet hält sich der Rohöl-Future der Nordseesorte Brent Crude seit einem Verlaufshoch von 95,91 US-Dollar aus September dieses Jahres noch in einem intakten Abwärtstrend auf, hierbei kam es zu Verlusten zurück in den Bereich der Sommertiefs um 71,40 US-Dollar. Dort konnte unter erhöhter Volatilität eine Aufwärtsbewegung gestartet werden und reichte geradewegs an die erste große Hürde von 78,68 US-Dollar heran. Trotz der Ambitionen bullischer Marktteilnehmer muss für ein Folgekaufsignal erst noch der untergeordnete Abwärtstrend verlaufend um 80,00 US-Dollar geknackt werden, damit zumindest auf Sicht der nächsten Wochen weiteres Kurspotenzial bei dem Schmierstoff der Weltwirtschaft freigesetzt werden kann.

V-förmige Turnaround

Für ein Folgekaufsignal an die nächstgrößere Hürde bei 82,50 US-Dollar und damit auch den 200-Tage-Durchschnitt verlaufend knapp darüber bedarf es eines Tagesschlusskurses von mindestens 80,00 US-Dollar je Barrel. Sollte die Rohölverknappung für einen weiteren Preisschub sorgen, könnte im Anschluss der Bereich um 86,71 US-Dollar für long ausgerichtete Investoren interessant werden. Solange allerdings der Widerstand bei 78,68 US-Dollar ungebrochen bleibt, bleiben kurzzeitige Abwärtsrisiken zurück auf den EMA 50 bei 76,61 US-Dollar omnipräsent. Nur tiefer als 71,40 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies könnte nämlich eine weitere Verkaufswelle auf 62,44 US-Dollar auslösen.