DAX: Kaum Bewegung an den Märkten

Der Deutsche Aktienindex DAX verharrt zur Wochenmitte weiter auf hohem Niveau und verteidigt intraday seinen Support um 16.750 Punkten sowie den knapp darunter verlaufenden EMA 50. Größere Bewegungen blieben bislang aus, offenbar haben sich viele Anleger bereits in die Weihnachtspause verabschiedet.

Weder Bullen noch Bären konnten in den letzten Stunden deutliche Akzente setzen, ohnehin ist der Bereich zwischen 16.700 und 17.000 Punkten als neutrale Handelsspanne zu interpretieren. Erst eine Auflösung dieser Schiebephase dürfte größere Signale mit sich bringen.

Auf der Oberseite wäre ein Sprung über 17.000 Punkte mit einem potenziellen Anstieg an 17.200 Zähler verbunden. Unterhalb von 16.700 Punkten würden dagegen Rücksetzer zurück auf 16.528 bzw. darunter 16.290 Punkte auf Anleger zukommen.

An der Datenfront sind ebenfalls weniger Nachrichten zu verzeichnen, um 16:00 Uhr melden die USA noch frische Zahlen zum Verbrauchervertrauen Conference Board per Dezember, zeitgleich werden noch frische Daten zu schwebenden Hausverkäufen aus November gemeldet. Das europaweite Verbrauchervertrauen per Dezember (vorläufig) steht ebenfalls um 16:00 Uhr auf der Agenda. Die letzte planmäßige Nachricht folgt um 16:30 Uhr mit US-Rohöllagerbeständen.