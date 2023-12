Patrimonium Asset Management AG / Schlagwort(e): Ankauf

Patrimonium Private Equity und COI Partners übernehmen Mehrheit an Frankfurter Software-Testing Unternehmen TestSolutions GmbH



Medienmitteilung Patrimonium Private Equity und COI Partners übernehmen Mehrheit an Frankfurter Software-Testing Unternehmen TestSolutions GmbH Baar (CH), 20.12.2023. Patrimonium Private Equity (Lead) und COI Partners übernehmen die Mehrheit am stark wachsenden Software Testing Unternehmen TestSolutions GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Mit der neuen Plattform-Beteiligung erwirbt der auf Buy & Build Strategien fokussierte Patrimonium Private Equity Fonds eine weitere Beteiligung im IT-und Software-Sektor. Leistungsfähiger Serviceprovider mit starken Wachstumsperspektiven Mit einem Anteil von 20-30% an den Gesamtkosten einer neuen Entwicklung bildet Software Testing einen wichtigen Bestandteil des gesamten Software- & IT-Entwicklungsmarktes, der vom globalen Digitalisierungstrend getrieben wird. Neue Sicherheits- und Datenschutzanforderungen verleihen diesem Markt zusätzlichen Antrieb. Mit einem internationalen Team von über 100 IT-Experten und einem Fokus auf die DACH-Region deckt TestSolutions den gesamten Bedarf an Test-Dienstleistungen ab. Kunden des Unternehmens, das eine starke Präsenz in den Branchen Mobilität, Luftfahrt und Finanzen aufweist, sind grösstenteils Blue-Chip Unternehmen.



TestSolutions erwirtschaftet einen Umsatz von über 16 Mio EUR. Zum Unternehmen gehört neben einer eigenen Trainings- und Ausbildungsakademie auch die Offshore-Einheit TestSolutions Rwanda Ltd. mit Sitz in Kigali. Die Beteiligungsstrategie ist darauf ausgerichtet, das organische und strategische Wachstum sowie die technologische Innovationsfähigkeit des Unternehmens zu fördern.



In dem Zuge setzt TestSolutions auf den gezielten Zukauf ergänzender Unternehmen, um zu einem führenden Anbieter von Software Testing-Dienstleistungen in der DACH-Region zu werden.

Kontinuität dank Einbindung des Gründer-Teams Die bisherigen Inhaber von TestSolutions, Christian Knoop und Kai Stammnitz, bleiben als alleinige Geschäftsführer und wesentliche Gesellschafter an Bord. Sie sichern Kontinuität und Erfolg in der strategischen und operativen Führung des Unternehmens. Gemeinsam mit einer erfahrenen zweiten Management-Ebene wird sich TestSolutions im stark wachsenden Sektor dynamisch weiterentwickeln.



„Nachdem wir selbst häufig Ziel von Ansprachen durch international tätige Software Testing Unternehmen geworden sind, haben wir uns entschieden, selbst gemeinsam mit einem Partner im deutschsprachigen Raum zu konsolidieren. Die Herangehensweise von Patrimonium und deren langjährige Erfahrung haben uns gleich im ersten Gespräch überzeugt – daher freuen wir uns sehr über unsere neuen Partner und auf die spannenden Projekte, die wir uns vorgenommen haben,“ erläutert Christian Knoop den aktiven Schritt zur Partnerschaft mit Patrimonium. „Die Wichtigkeit einer integrierten Qualitäts- und Prozesskontrolle ist mir aus anderen Beteiligungen bestens bekannt. Daher war ich von der Positionierung von TestSolutions gleich begeistert. Viele Unternehmen im deutschsprachigen Raum stehen erst am Anfang der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie, und Digitalisierung bedeutet immer Einbindung von Software. Mit Kai und Christian haben wir zwei Partner gefunden, die darauf brennen, die Weiterentwicklung von TestSolutions umzusetzen,“ ergänzt Ulrich Mogwitz, Managing Director bei Patrimonium Private Equity. Neben den Aktivitäten im IT- und Software Services - Bereich mit Grouplink und neu TestSolutions umfasst das Portfolio des Patrimonium Private Equity Fund s weiter HübnerKTB (Oberflächentechnik) und Octo Actuators (elektrische Antriebssysteme) in Deutschland sowie B+G Schweiz (Garten- und Landschaftsbau) und Roth Gruppe (Gebäudeisolation und Brandschutz) in der Schweiz. Das Team von Patrimonium Private Equity hat seit seiner Entstehung über 20 Plattform-Investitionen in der DACH-Region und über 50 Add-on-Akquisitionen begleitet.



Kontakt: Patrimonium Asset Management AG François Hutter Ulrich Mogwitz Media Relations Managing Director, co-Head Private Equity T: +41 58 787 00 08 T: +41 78 972 59 60 media@patrimonium.ch privateequity@patrimonium.ch ** TestSolutions GmbH TestSolutions GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein führender Anbieter ganzheitlicher Softwaretest-Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum. 2007 gegründet, hat sich das inhabergeführte Unternehmen auf die Bereitstellung ganzheitlicher Testdienstleistungen vorwiegend für „Blue Chip“-Kunden diverser Branchen spezialisiert. Die Services umfassen Testmanagement, Testautomatisierung, Last- und Performance Testing, manuelle Tests, Testanalyse, Test Factory Services sowie Offshore-Testservices aus Indien und Ruanda. Eine interne Akademie bietet branchenspezifische Trainings und akkreditierte Lehrgänge an. www.testsolutions.de

Patrimonium Private Equity Patrimonium Private Equity Fund SCSp wird von Patrimonium Private Equity Advisors AG beraten, einer Tochtergesellschaft von Patrimonium Asset Management AG („Patrimonium“). Patrimonium ist eine von der Schweizer Finanzmarktausicht (FINMA) autorisierte Fondsleitung, die und Privatmarktanlagen in Immobilien, Private Debt, Private Equity und Infrastruktur verwaltet. Patrimonium zeichnet sich durch einen direkten und verantwortungsbewussten Investitionsansatz aus und agiert vornehmlich in der Schweiz, in Deutschland und in benachbarten Ländern. Patrimonium verwaltet Vermögen in der Höhe von 4,5 Mrd. CHF (Stand 06.2023). Mit Büros in Lausanne, Zürich und Zug beschäftigt Patrimonium über 70 Mitarbeitende. www.patrimonium.ch/de/ COI Partners AG COI Partners ist ein führender auf den DACH-Raum fokussierter Wachstumsinvestor, der institutionellen und privaten Investoren Zugang zu sorgfältig ausgewählten Investitionsmöglichkeiten bietet. Als langfristig orientierter Partner mit über 20 Jahren Erfahrung und einem etablierten Netzwerk an Unternehmern unterstützt COI Partners ambitionierte Gründer und Managementteams mit Eigenkapital bei der Umsetzung von Wachstumsambitionen. Mit 20 Mitarbeitern sowie Büros in Berlin, Frankfurt und Zürich hat COI Partners eine starke Präsenz im DACH-Raum, was lokale Marktzugänge ermöglicht. Durch mehr als 100 Erst- und Folgeinvestments sowie über 40 Exits verfügt COI Partners über umfangreiche Investment- und Branchenexpertise. Zu den erfolgreichen Exits gehören Nextbike, Mister Spex, Casualfood, Euroimmun, Fixatti und Nordsee. Bekannte aktuelle Beteiligungen sind Grover, ResearchGate und TTTech. www.coi-partners.com



