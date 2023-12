Nach langer Talfahrt nähert sich die Aktie ihrer 200-Tage-Linie. Überwindet sie die, wäre das ein sehr positives Signal. Wir analysieren, wo dann mögliche Kursziele liegen.

Die Anteilsscheine des Online-Zahlungsdienstes PayPal weisen seit Jahresbeginn eine deutlich schlechtere Kursentwicklung auf als der Technologie-lastige Nasdaq100-Index. Während die Paypal-Aktie seit Anfang Januar über 14 Prozent im Minus liegt, konnte der Nasdaq100-Index im gleichen Zeitraum knapp 55 Prozent zulegen (siehe Chart unten).

Quelle: Tradingview

Kann Paypal diese Lücke im kommenden Jahr schließen? Wie ist die kurz- und die mittelfristige charttechnische Situation der Aktie zu interpretieren?

Wochenchart: Intakter Bärenmarkt

Ein Blick auf den Wochenchart der Aktie zeigt die rasante Berg- und Talfahrt in den vergangenen Jahren: Nachdem sich der Aktienkurs des Unternehmens im Zuge der Corona-Pandemie zwischenzeitlich annähernd vervierfachen konnte, wurden sämtliche Kursgewinne bis zum Frühjahr 2022 wieder abgegeben. Die Aktie ist somit sicher nichts für konservativ orientierte Anleger.

Im Zuge des nach wie vor intakten mittelfristigen Bärenmarktes in der Aktie durchbrach der Kurs in den vergangenen Monaten auch das Zwischentief vom April 2020 - vor der Corona-Rally - knapp oberhalb der 80 Dollar-Marke deutlich nach unten.

Danach driftete die Aktie in den vergangenen Monaten weiter ab und fiel im vergangenen Oktober bis auf 50,12 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Juni 2017.

Quelle: Tradingview

Allerdings: Der Gewinn je Aktie lag 2017 lediglich bei 1,35 Euro. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrug seinerzeit 50. Für das jetzt zu Ende gehende Jahr wird hingegen ein Gewinn je Aktie von 3,46 Euro erwartet - zweieinhalb mal so viel wie damals. Das KGV beträgt aktuell entsprechend nur noch gut 16. Unter fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie nun also deutlich attraktiver bewertet als damals.

Tageschart: Bodenbildung läuft

Nach den jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens von Anfang November zeigte die Aktie zum ersten Mal im Kalenderjahr 2023 eine sehr positive Kursreaktion. Nach Veröffentlichung der drei vorangegangenen Quartalsberichte ist der Titel noch jeweils stark gefallen.

Diese jüngste positive Kursreaktion (türkisfarbener Pfeil im Chart unten) auf das Zahlenwerk ist ein klar positives Signal für mögliche Käufer. Seitdem hat die Aktie in einem sehr bullischen Gesamtmarktumfeld bereits über 20 Prozent hinzugewinnen können. Sie bewegt sich in positiv zu interpretierenden Kursmustern Richtung der viel beachteten 200-Tage-Linie (exponentieller gleitender Durchschnitt; "EMA200") im Tageschart. Diese liegt aktuell bei 64,55 Dollar.

EMA200 im Fokus

Die Aktie hatte in den vergangenen zwölf Monaten regelmäßig erkennbare Schwierigkeiten, sich über diesem gleitenden Durchschnitt zu etablieren. Sollte dies nun im vierten Anlauf in den kommenden Wochen gelingen, könnte man von einer abgeschlossenen Bodenbildung sprechen.

In dem Falle hätte die Aktie kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 76 bis 81 Dollar. Mittelfristig wären sogar wieder dreistellige Kurse denkbar - vorausgesetzt, die Paypal-Aktie kann sich nachhaltig oberhalb des EMA200 etablieren in den kommenden Wochen.

Gelingt dies nicht, wäre ein erneutes Abdriften in Richtung des Oktobertiefs knapp oberhalb der 50 Dollar-Marke einzuplanen.

Quelle: Tradingview

Offenlegung: Der Autor hält Aktien von PayPal.