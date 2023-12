EQS-News: Achter Exit im Jahr 2023: Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Frigoscandia an Dachser unterzeichnet

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Achter Exit im Jahr 2023: Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Frigoscandia an Dachser unterzeichnet Erfolgreicher Turnaround und Neupositionierung von Frigoscandia

Abschluss der Transaktion in Q1 2024 erwartet

Übernahme von Frigoscandia soll Marktposition von Dachser durch komplementäres Dienstleistungsangebot und geografische Abdeckung weiter stärken

Der Exit ist ein weiterer Beweis für die Robustheit des Mutares-Geschäftsmodells und ein wichtiger Beleg für die erfolgreiche Expansion in die nordischen Länder München, 21. Dezember 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) gibt heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens Frigoscandia an Dachser unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion wird, vorbehaltlich der Genehmigung durch die EU-Fusionskontrolle und die schwedische FDI, für das erste Quartal 2024 erwartet. Frigoscandia ist ein Full-Service-Anbieter für temperaturgeführte Logistik auf dem nordischen Markt. Das Unternehmen mit Hauptsitz im schwedischen Helsingborg beschäftigt rund 1.300 Mitarbeitende und erwirtschaftet 2023 einen Umsatz von mehr als EUR 300 Mio. Nach der Übernahme von Posten Norge im Jahr 2021 wurde eine Reihe von Turnaround-Maßnahmen durchgeführt und Frigoscandia erfolgreich als nordischer Champion für temperaturgeführte Logistik neu positioniert. Die Übernahme von Frigoscandia durch Dachser ist ein strategischer Schritt, der das bestehende Netzwerk von Frigoscandia in Bezug auf Geografie und Dienstleistungen ergänzt. Als weltweit führendes Unternehmen in der Systemlogistik wird das umfangreiche globale Netzwerk und Dienstleistungsangebot von Dachser erhebliche Vorteile für das zukünftige Wachstum von Frigoscandia bieten. Carl Kistenmacher, Head of Nordics und UK bei Mutares, kommentiert: "Der Verkauf von Frigoscandia zeigt die starke Position, die Mutares in den nordischen Ländern durch unser einzigartiges Governance-Modell und die konsequente Ausrichtung auf operative Exzellenz aufgebaut hat. Das Frigoscandia-Managementteam hat zusammen mit unserem Team vor Ort bei Frigoscandia eine fantastische Arbeit geleistet und alle Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt. Die Übernahme durch Dachser macht aus industrieller Sicht absolut Sinn und ich freue mich darauf, die weitere erfolgreiche Entwicklung von Frigoscandia zu verfolgen." Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: "Die Transaktion stellt einen weiteren erfolgreichen Exit für Mutares im Jahr 2023 dar. Wir sind mit der Entwicklung von Frigoscandia sehr zufrieden. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass unsere Strategie effektiv eingesetzt wurde, um die Entwicklung und das Potenzial des Unternehmens zu steigern, was letztendlich auch zu einer erheblichen Wertsteigerung für Mutares und ihre Aktionärinnen und Aktionäre führt. Der Nettoerlös der Transaktion wird auf den Jahresüberschuss der Mutares im Geschäftsjahr 2024 angerechnet." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

