EQS-News: Pyramid AG gibt vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2025 bekannt

Pyramid AG gibt vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2025 bekannt



Pyramid AG gibt vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr 2025 bekannt

Konzernumsatz H1 2025 steigt nach vorläufigen Berechnungen um 28,3 % auf EUR 39,8 Mio. (H1 2024: EUR 31,0 Mio.)

Umsatzsteigerung auf vergleichbarer Basis bei 21,9 %

Konzern-EBITDA H1 2025 verbessert auf EUR 1,9 Mio. (H1 2024: EUR 1,8 Mio.)

München, 25. August 2025 – Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52), ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, hält am morgigen 26. August 2025 ihre ordentliche Hauptversammlung für das Jahr 2024 ab. Im Vorfeld veröffentlicht das Unternehmen die vorläufigen Konzernzahlen für das erste Halbjahr 2025.

Nach vorläufigen Berechnungen erzielte die Pyramid AG in den ersten sechs Monaten 2025 einen Konzernumsatz von rund EUR 39,8 Mio. (H1 2024: EUR 31,0 Mio.), dies entspricht einem Anstieg um 28,3 % gegenüber dem Vorjahr. Ein wesentlicher Faktor für den deutlichen Umsatzanstieg ist eine weiterhin positive Entwicklung beim Absatz von Servern sowie Industrie- und Workstation-PCs der Marke Akhet. Die RNT Rausch GmbH („RNT“) ist in diesen Umsatzzahlen ab Übernahme mit EUR 2,0 Mio. konsolidiert und weist in diesem Zeitraum ein ausgeglichenes EBITDA aus. Auf vergleichbarer Basis zum Vorjahreszeitraum – ohne RNT – lag das Umsatzwachstum organisch bei 21,9 %. Die Pyramid AG hatte Ende April 2025 100 % der Geschäftsanteile an dem in Deutschland ansässigen Technologiepionier RNT erworben.

Das Konzern-EBITDA erhöhte sich nach vorläufigen Berechnungen im ersten Halbjahr 2025 auf EUR 1,9 Mio. (H1 2024: EUR 1,8 Mio.). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 5,0 % (H1 2024: 5,9 %). Der Rückgang der Marge ist auf Großaufträge mit geringerer Marge innerhalb der Pyramid Computer GmbH zurückzuführen. Diese Sonderfaktoren werden jedoch im weiteren Jahresverlauf nicht prägend sein. Die vollständigen Halbjahreszahlen werden am 31. Oktober 2025 veröffentlicht.

Andreas Empl, Vorstandsvorsitzender der Pyramid AG: „Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr entspricht unseren Erwartungen. Insbesondere durch die konsequente Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen konnte die Profitabilität bei der Tochter faytech deutlich verbessert werden. Hier haben wir die Trendwende vom negativen EBITDA im Vorjahreszeitraum hin zu einem positiven EBITDA im ersten Halbjahr 2025 vollzogen.“

Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 26. August wird CEO Andreas Empl über die Entwicklung des Geschäftsjahres 2024 sowie die weiteren Perspektiven der Gruppe informieren. Zudem steht die Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien auf der Tagesordnung.

Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind ab Mittwoch, 27. August 2025, im Investor Relations-Bereich der Website unter www.pyramid-ag.com abrufbar.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) – Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.

Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstandsvorsitzender

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com



