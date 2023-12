Aktien Wien Schluss: ATX vor starker Jahresperformance

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch fester aus dem Handel verabschiedet. Der ATX verbesserte sich nach den Weihnachtsfeiertagen um 0,91 Prozent auf 3438,58 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es positive Vorzeichen zu beobachten, die Zuwächse fielen aber etwas geringer als am heimischen Aktienmarkt aus.

Der drittletzte Handelstag 2023 in Wien gestaltete sich mit einer dünnen Nachrichtenlage. Auch die Umsätze blieben erneut mager, da viele institutionelle Investoren ihre Auftragsbücher mit dem näher rückenden Jahreswechsel wohl bereits geschlossen haben.

Der ATX steuert damit auf ein sehr erfolgreiches Börsenjahr 2023 zu. Der Leitindex in Wien steht aktuell bei einem Plus von fast zehn Prozent seit dem Jahresbeginn.

Stark präsentierten sich am Berichtstag vor allem Werte aus dem Ölbereich. OMV steigerten sich um 1,9 Prozent und die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann zogen um 2,3 Prozent hoch.

Die schwergewichteten Banken zeigten ebenfalls einheitlich Kursaufschläge. Während Erste Group und Bawag um 1,3 bzw. 1,1 Prozent zulegen konnten, verteuerten sich Raiffeisen Bank International um vergleichsweise moderate 0,1 Prozent.

Ein Joint Venture der Kapsch TrafficCom und der Schweizer LostnFound AG hat vom schweizerischen Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit den Zuschlag für die Lieferung von Hardware und Dienstleistungen für das eidgenössische Lkw-Mautsystem um insgesamt 54 Millionen Euro erhalten. Kapsch TrafficCom werde daraus einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag generieren. Die Kapsch-Papiere schlossen mit minus 0,4 Prozent.

Die Papiere des Stromversorgers Verbund gewannen 1,5 Prozent. Andritz legten 1,8 Prozent zu. In der zweiten Reihe rutschte die Aktie von Warimpex bei dünnen Handelsumsätzen um 5,8 Prozent ab, nachdem die Titel des Immobilienunternehmens vor Weihnachten noch um sechs Prozent in die Höhe gesprungen war. RHI Magnesita schwächten sich um 3,5 Prozent ab./ste/sto/APA/nas