EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG geht Beteiligung an vier Einschiffsgesellschaften ein – Bareboatcharter von Multipurpose/ HeavyLift-Schiffen

HAMMONIA Schiffsholding AG geht Beteiligung an vier Einschiffsgesellschaften ein – Bareboatcharter von Multipurpose/ HeavyLift-Schiffen Hamburg, den 28.12.2023 – Die HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55; nachfolgend „HHX“) beteiligt sich mit jeweils 40,05% an vier Einschiffsgesellschaften (MS Seaside I Schiffahrts GmbH etc.), die auf Bareboat-Basis jeweils ein Multipurpose/HeavyLift mit 2x450t Hebekapazität und 14.000 dwt einchartern. Die in den Jahren 2021 bis 2022 gebauten Schiffe sind langfristig (Restlaufzeit bis 2035 bzw. 2036) von der Leasing-Gesellschaft der Werftengruppe CSSC bareboat eingechartert und fristenkongruent an den renommierten Schwergut-Operator United Heavy Lift verchartert. Die HAMMONIA Reederei hatte die Schiffsgesellschaften in 2021 gemeinsam mit zwei weiteren Gesellschaftern initiiert, die nunmehr vom Zeitcharterer ein Kaufangebot für deren Anteile erhalten haben. Die HAMMONIA Reederei hatte seinerzeit ein Vorkaufsrecht für die HHX vereinbart. Aktuell hält die HAMMONIA Reederei jeweils ca. 20 % der Kommanditanteile. Im Zuge der Ausnutzung des Vorkaufsrechts der HHX wird die HAMMONIA Reederei die restlichen Anteile von den ausscheidenden Mitgesellschaftern übernehmen und damit die Anteilsmehrheit erwerben. Die Übernahme der Geschäftsanteile erfolgt mit heutigem Datum. Der HHX wird ein Vorabgewinnanspruch in Höhe von 8 % p.a. eingeräumt (Vorzugskapital). Die HAMMONIA Reederei erhält nachrangig zum Vorzugskapital eine Gewinnzuweisung von 10% p.a. Etwaige Liquidationserlöse nach Rückzahlung des Kapitals inklusive der entsprechenden Verzinsung werden quotal geteilt. Die Schiffe sind für den Einsatz im Wachstumssegment Schwerguttransport für z.B. Rotorblätter von Windparks und Anlagenkomponenten für die Öl- und Gasindustrie konzipiert. Die Marktaussichten für dieses Teilsegment werden von Marktteilnehmern und Researchinstituten als sehr positiv beschrieben. Das technische Management wird von der HAMMONIA Reederei übernommen, welche neben diesen Schiffen bereits neun Schwesterschiffe, die ebenfalls bei UHL in Charter sind, bereedert. Kontakt

HAMMONIA Schiffsholding AG

Dr. Karsten Liebing

Vorstand

Neumühlen 9, 22763 Hamburg

