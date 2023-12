EQS-News: GoingPublic Media AG: Veräußerung 5% BondGuide Media-Anteil

EQS-News: GoingPublic Media AG / Schlagwort(e): Verkauf

29.12.2023 / 16:00 CET/CEST

Corporate News GoingPublic Media AG: Veräußerung 5% BondGuide Media-Anteil München, 29. Dezember 2023 – Die GoingPublic Media AG trennt sich von einem 5%-Anteil an der BondGuide Media GmbH, Frankfurt. Käufer ist der langjährige BondGuide-Redakteur Michael Fuchs. GoingPublic Media hatte sich Ende 2015 im Zuge eines Management-Buy-Out des Chefredakteurs Falko Bozicevic mit 25 % an der Gesellschaft beteiligt und reduziert nun ihre Beteiligung entsprechend auf 20%. Falko Bozicevic bleibt mit 75% weiter geschäftsführender Gesellschafter. Aus der Transaktion entsteht für GoingPublic Media ein Beteiligungsertrag in Höhe von 25 TEUR. BondGuide Media bindet damit einen erfahrenen Redakteur/Projektleiter auch langfristig als Gesellschafter. Auf die bestehende Kooperationsvereinbarung hat die Anteilsveräußerung keinen Einfluss, beide Unternehmen bleiben weiter eng verbunden. So werden auch BondGuide Media und Falko Bozicevic weiter redaktionell für GoingPublic Media-Publikationen tätig sein. BondGuide, gegründet im Mai 2011, ist eine Plattform rund um Unternehmensanleihen, bestehend aus Web-Portal (www.bondguide.de), dem gleichnamigen Newsletter sowie Specials, die als E-Magazin erhältlich sind. Ansprechpartner bei Rückfragen: GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de Über die GoingPublic Media AG: Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG (www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 30 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen (www.goingpublic.de; www.unternehmeredition) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 (physische/virtuelle/hybride) Events pro Jahr gegenüber. Die mehrsprachige (deutsch/chinesisch) Investmentplattform China/Deutschland (www.investmentplattformchina.de) bildet die Basis für die 2019 ausgegründete Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote: 70%). Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München.

