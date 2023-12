IRW-News: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining gibt vorzeitige Rückzahlung von Wandelschuldverschreibung bekannt

IRW-PRESS: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining gibt vorzeitige Rückzahlung von Wandelschuldverschreibung bekannt

Vancouver (British Columbia), 29. Dezember 2023 / IRW-Press / - Nicola Mining Inc. (TSX. V: NIM) (FSE: HLI) (OTCQG: HUSIF) (das "Unternehmen" oder "Nicola") gibt bekannt, dass es sich mit bestimmten Inhabern von Schuldverschreibungen auf die vorzeitige Rückzahlung von 22 % des aktuellen Nennwerts von 5.296.706 $ (der "vorzeitige Rückzahlungsbetrag") bestimmter Wandelschuldverschreibungen (jeweils eine "Schuldverschreibung"), die am 21. November 2025 (das "Fälligkeitsdatum") fällig wird, eine Vorfälligkeitsprämie in Höhe von 10 % des Nennbetrags der vorzeitigen Rückzahlung und die Zinsen (der "vorzeitige Zinsbetrag") auf die Schuldverschreibungen bis zum Fälligkeitsdatum vorzeitig zu zahlen. Das Unternehmen beabsichtigt, den gesamten vorzeitigen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 1.165.275 $, die Vorfälligkeitsprämie in Höhe von 116.527,50 $ und die Vorfälligkeitszinsen in Höhe von 233.055 $ zu zahlen, so dass ein verbleibender Nennwert der Schuldverschreibungen in Höhe von 4.131.431 $ verbleibt.

Dies ist die zweite vorzeitige Rückzahlung von ausstehenden Schuldverschreibungen, nachdem das Unternehmen bereits am 12. Juli 2022 die vorzeitige Rückzahlung von 1.329.176 $ des Nennwerts und 81.936 $ an angelaufenen Zinsen bekannt gegeben hatte.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von 10.084 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größter Kupfermine, die von Teck Resources Ltd. betrieben wird, angrenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, das aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 2.178 Hektar (ha) und einem Konzessionsgebiet von 335 ha besteht.

