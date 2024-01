Fluch oder Segen für die Börse? Wenn Trump wieder gewinnt, dann... | Biden | US-Börsen | Dow Jones

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Am 5. November 2024 wählt Amerika ihren 60. Präsidenten. Eine Wahl, die für die deutsche Wirtschaft, die Handelsbeziehungen und die Börsen von Bedeutung ist und bereits im Vorfeld Kreise zieht. Wer profitiert von einer weiteren Amtszeit Bidens, was passiert wenn Trump wieder an die Macht kommt, und welche Auswirkungen hat dies auf Europas Wirtschaft? Einschätzungen von Alexander Berger, politischer Analyst bei Daubenthaler & Cie im Gespräch mit Cornelia Frey.



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung / US-Wahl voraus - wer sind die Kandidaten?

01:46 ► Das hat Biden in seiner Amtszeit geschafft

03:45 ► Wenn Trump wieder an die Macht kommt, dann …

04:55 ► Diese Branchen würden vom Wahlsieg Bidens / Trumps profitieren

08:23 ► Haben politische Börsen tatsächlich kurze Beine?

09:43 ► USA vs China - zaghafte Annäherung?

10:52 ► So sehr hat der Handelskonflikt den beiden Ländern geschadet

12:11 ► Wäre Deutschland auf eine erneute Präsidentschaft von Trump vorbereitet?



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/