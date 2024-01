AKTIE IM FOKUS: Lufthansa nach Analystenabstufung unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Anleger der Lufthansa beginnt das Börsenjahr 2024 wenig verheißungsvoll. Die Papiere der Fluggesellschaft sanken nach einer Verkaufsempfehlung der US-Bank Citigroup um 1,6 Prozent. Sie waren damit einer der größeren Verlierer im MDax , der zeitgleich um 0,2 Prozent fiel. Im Gegensatz dazu legte der Dax zum Jahresstart zu.

Citigroup-Experte Sathish Sivakumar senkte sein Votum für Lufthansa auf "Sell". Er sieht die Erholung der Branche von der Pandemie am Auslaufen. Dies gelte sowohl für die Kurzstrecken in Europa als auch auf den Transatlantik-Routen. Entscheidend seien unter diesen Umständen flexibel planbare Kapazitäten und eine bessere Preismacht - Aspekte, die eher für Ryanair oder IAG sprächen als für die Lufthansa. Deren Titel bewegten sich am Dienstag denn auch im Plus.

Bei der Lufthansa rechnet der Experte in der Branchenstudie mit einer schwachen Entwicklung der Ticketpreise auf der Langstrecke. Hinzu kämen die Triebwerksprobleme mit einigen A320-Jets, die beim deutschen Marktführer Margendruck erzeugten./tih/jha/