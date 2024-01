Allianz: Chartbild etwas bullischer

In dem Zeitraum zwischen Februar und Anfang Dezember stieg die Allianz-Aktie zwar an und konnte sogar über die Vorgängerhochs von 232,60 Euro aus 2020 zulegen, allerdings folgte der Kursverlauf dem Bild eines steigenden Keils. Solche Formationen sind in der Charttechnik in der Regel gegen die Trendrichtung gerichtet, eine bärische Auflösung kam aber nie zustande, da die Aktie im Dezember über die obere Keilbegrenzung auf 246,65 Euro zulegen konnte. Die hierdurch unter Beweis gestellte Kursstärke könnte in 2024 trotz gestiegener Kosten für die Versicherung weiter anhalten und neuerliche Rekordstände hervorbringen. Hierbei ist auch anzumerken, dass der Versicherer seine Prämien deutlich angehoben hat. Kurzzeitig könnte sich aber das zwischen 246,25 und 246,65 Euro etablierte Doppelhoch belastend erweisen.

Märkte drehen nach unten

Solange der Bereich um 232,60 Euro auf Wochenschlusskursbasis als Unterstützung verteidigt werden kann, stehen die Chancen auf neuerliche Rekordstände in diesem Jahr vergleichsweise gut, Ziele konnten bei 252,05 und darüber 267,10 Euro für die Allianz-Aktie identifiziert werden. Sollte sich das Doppelhoch um die aktuellen Rekordstände als Belastungsfaktor durchsetzen, wäre ein Rücklauf vollkommen im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung zu sehen. Ein direkter Ausbruch über 246,65 Euro würde dagegen die mittelfristigen Ziele früher in Reichweite der Investoren rücken. Insgesamt bleibt für die Aktie nach jetzigem Erkenntnisstand eine positive Ausgangslage für dieses Jahr zu ziehen.