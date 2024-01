ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 160 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Online-Apotheke befinde sich mit Blick auf das in Deutschland eingeführte E-Rezept in einer besser als bislang erwarteten Startposition, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 04:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2024 / 04:47 / ET

