Gold: Auf Richtungssuche

In den letzten Wochen hat sich der Goldpreis weiter zur Oberseite entwickelt, hängt seit einigen Tagen jedoch an den Verlaufshochs aus dem abgelaufenen Jahr um 2.081 US-Dollar fest. Der anhaltende Krieg zwischen Israel und der Hamas werde voraussichtlich auch in diesem Jahr anhalten, was eine Stütze für die Notierungen darstellen dürfte. Eine weitere Stütze bilden Zentralbanken, diese kauften und dürften auch weiter das Edelmetall in ihren Depots aufstocken. Technisch allerdings ist die Situation an den Vorgängerhochs aus 2023 kurzzeitig festgefahren, lediglich ein Kurssprung über die Dezemberhochs aus Ende Dezember dürfte wieder neuerliche Impulse aussenden.

Trendläufe intakt

Insgesamt kann derzeit aus technischer Sicht kein Topping-Muster beim Gold-Future festgestellt werden, sämtliche kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrendverläufe sind intakt. Um allerdings einen nächsten Rallyeabschnitt mit einem übergeordneten Ziel bei 2.224 US-Dollar zünden zu können, bedarf es Wochenschlusskurse mindestens über dem Niveau von 2.088 US-Dollar. Abwärtsrisiken zurück auf 2.009 US-Dollar dürften sich dagegen unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts von aktuell 2.057 US-Dollar verstärken. In schwierigeres Fahrwasser würde Gold dagegen bei Notierungen unter dem EMA 200 von 1.981 US-Dollar geraten, in diesem Fall wären Rücksetzer auf 1.928 US-Dollar einzuplanen.