SILTRONIC – Das Jahr beginnt gleich mit einer Entscheidung

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 89,450 € (XETRA)

Gleich zu Beginn des neuen Jahres wird es für die Siltronic-Aktie spannend. In der Aktie könnte ein neuer Aufwärtstrend starten und das nicht nur kurzfristig. Wie gut stehen die Chancen, dass die Aktie bald im dreistelligen Preisbereich notiert?

Positive Entwicklung seit Oktober!

Im Vergleich zu so manch anderer Aktie konnte die Siltronic-Aktie in den vergangenen Wochen nicht überzeugen. Von der Jahresendrally ist hier wenig zu sehen gewesen und verantwortlich dafür ist der große Widerstandsbereich um 85 EUR, der seit Oktober für eine Konsolidierung sorgte.

Auch wenn die Jahresendrally damit ausfiel und die Aktie dementsprechend vergleichsweise schwach unterwegs gewesen ist, ist diese Entwicklung positiv zu werten. Immerhin konnte sich der Kurs um 85 EUR halten. Das war in den letzten beiden Jahren nicht der Fall. Ab ca. 82 EUR kam es immer wieder zu Verkäufen, wobei sich die anschließenden Verluste problemlos auf 25 % und mehr summierten.

Was den Käufern jetzt noch fehlt, ist ein nachhaltiger Ausbruch auf ein neues Hoch. Dann wären in den nächsten Wochen Gewinne auf 100 EUR und darüber hinaus möglich. Idealerweise startet eine solche Kaufwelle bereits jetzt und der Aktienkurs fällt nicht mehr nachhaltig unter 86,20 EUR zurück.

Freud und Leid liegen dicht beisammen!

Dem positiven Ausblick auf die ersten Wochen im neuen Jahr steht jedoch auch ein Kritikpunkt gegenüber. Saisonal ist die Aktie in den ersten Monaten des neuen Jahres nicht unbedingt positiv unterwegs (Quelle: seasonax.com). Zwar können die Kurse oftmals bis Mitte Januar anziehen, dann jedoch folgt eine große Korrektur. Der durchschnittliche Verlust von Anfang Januar bis Mitte März betrug in den letzten Jahren ca. 8 %. Dabei endete ca. jedes zweite Jahr mit einem Minus in diesem Zeitraum.

Fazit: In der Siltronic-Aktie probieren sich die Käufer derzeit an einem neuen Aufwärtstrend. Dafür müsste der Widerstandsbereich bei 88,35 EUR nachhaltig überwunden werden. Kurzfristig könnte dies Gewinne auf 94 EUR und vielleicht sogar bis in den dreistelligen Preisbereich nach sich ziehen. Dabei ist die Aktie auch mittelfristig nicht gänzlich chancenlos, hier muss das Kursgeschehen jedoch engmaschig verfolgt werden.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Siltronic Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)