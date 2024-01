BAYER – Das Kaufinteresse ist groß, aber auch groß genug?

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 34,570 € (XETRA)

Seit Mitte Dezember haben die Käufer in der Bayer-Aktie das Ruder übernommen. Nach einer anfänglichen Konsolidierung und Bodenbildung machten diese mehr Druck und so konnte sich der Kurs bereits um über 10 % nach oben schrauben. Auch heute legt die Aktie weiter zu. Mit einem Plus von mehr als ein Prozent gehört Bayer zu den stärksten DAX-Aktien. Auf Tradegate führt sie sogar die Liste der meistgehandelten Werte an. Ein starker Auftritt mit weiterem Potenzial?

Erste Bewährungsprobe für die Käufer!

In den kommenden Tagen sollte das Kursgeschehen in der Bayer-Aktie engmaschig verfolgt werden. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen ist der kurzfristige Aufwärtstrend absolut intakt. Dieser erreicht jedoch einen ersten Widerstandsbereich. Hier bestünde die Möglichkeit einer Konsolidierung. Im ungünstigsten Fall kommt es sogar zu Topbildung und der Aktienkurs fällt wieder in Richtung 31,35 EUR zurück.

Wie bereits erwähnt, ist von diesem Szenario noch nichts zu erkennen. Immerhin erreicht der Aktienkurs just zum Zeitpunkt dieser Zeilen ein neues kurzfristiges Hoch. Bleiben die Käufer dran und es findet keine Konsolidierung oder lediglich eine auf hohem Niveau statt, könnte der Aktienkurs in den nächsten Tagen noch weiter in Richtung 37,94 EUR und den dortigen Widerstandsbereich tendieren.

Fazit: Konkrete Anhaltspunkte für ein bärisches Comeback gibt es in der Bayer-Aktie noch nicht. Eine kleine Konsolidierung sollte jedoch eingeplant werden. Bleibt die Aktie per Tagesschlusskurs oberhalb von 33,65 EUR, besteht die Möglichkeit auf später weiter anziehende Notierungen sogar bis hin zu ca. 37,94 EUR.

Bayer Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)