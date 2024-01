GNW-Adhoc: iTeos hält auf der 42. jährlichen Gesundheitskonferenz von J.P. Morgan einen Vortrag

^WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, Jan. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)

-- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten Pionierarbeit leistet, hat heute bekanntgegeben, dass Dr. Michel Detheux, President und Chief Executive Officer, am Mittwoch, 10. Januar 2024 um 15:00 Uhr PST (18:00 Uhr EST) auf der 42. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco, Kalifornien, einen Vortrag halten wird. Ein Live-Webcast des Vortrags wird auf der Unternehmenswebsite in der Rubrik ?Investors" zur Verfügung gestellt: https://www.iteostherapeutics.com. Eine archivierte Aufzeichnung ist nach der Präsentation für ca. 30 Tage verfügbar. Über iTeos Therapeutics, Inc. iTeos Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Erforschung und Entwicklung einer neuen Generation Immunonkologie-Therapeutika für Patienten leistet. Auf der Grundlage seines tiefgehenden Verständnisses der Tumorimmunologie und von immunsuppressiven Signalwegen entwickelt iTeos Therapeutics neue Produktkandidaten, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige, validierte immunonkologische Signalwege abzielen und mit optimierten pharmakologischen Eigenschaften für verbesserte klinische Ergebnisse entwickelt wurden, darunter die TIGIT:CD226-Achse und der Adenosin-Signalweg. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, Massachusetts, und ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien. Veröffentlichung von Informationen im Internet iTeos Therapeutics veröffentlicht regelmäßig Informationen, die für Anleger wichtig sein können, im Abschnitt ?Investors" auf seiner Website unter www.iteostherapeutics.com. Das Unternehmen ermutigt Anleger und potenzielle Anleger, die Website regelmäßig zu besuchen, um wichtige Informationen über iTeos Therapeutics zu erhalten. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Anlegerkontakt: Carl Mauch iTeos Therapeutics, Inc. carl.mauch@iteostherapeutics.com Medienkontakt: media@iteostherapeutics.com °