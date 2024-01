ANALYSE-FLASH: RBC belässt Evotec auf 'Sector Perform' - Ziel 18,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach dem Rücktritt des Vorstandschefs und dem bestätigten Jahresausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18,60 Euro belassen. Der überraschende Abgang von Werner Lanthaler dürfte von den Märkten negativ aufgenommen werden, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Glücklicherweise sei der Wirkstoffforscher seit langem bekannt dafür, dass die Unternehmensleitung Investoren und Analysten bei Ergebnisgesprächen und den häufigen Kapitalmarkttagen zur Verfügung stehe. Insofern glaube er, dass die Geschäfte des Unternehmens in sicheren Händen seien, während ein neuer Vorstandschef gesucht werde./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 17:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2024 / 00:45 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------