BlackRock: Thematischer Ausblick 2024

THEMATISCHER AUSBLICK 2024

Drei Themen holen Anleger zurück an die Anlagemärkte









ZENTRALE ERKENNTNISSE





Die Messlatte liegt höher: Ein volatileres Makro-Umfeld und relativ hohe Zinsen könnten bedeuten, dass Anleger eine höhere Entschädigung für das Eingehen von Aktienrisiken verlangen müssen. Diesen Performancevorteil können sie erreichen, indem sie gezielt Anlagechancen ansteuern.





Künstliche Intelligenz (KI) – vom Konzept zur Kommerzialisierung: Die KI-Branche steht erst am Anfang. 2024 werden voraussichtlich die Einführung von KI in Unternehmen, eine schnellere Datenverarbeitung und innovative Hardware im Fokus stehen.





Eine neue Ära medizinischer Innovationen: Attraktive Bewertungen sowie mögliche Durchbrüche in den Neurowissenschaften und der KI-gestützten Gesundheitsversorgung könnten attraktive Einstiegspunkte bieten.





Neuordnung von Lieferketten: Die zunehmende geopolitische Fragmentierung führt zu einer verstärkten Neuausrichtung von Lieferketten und bringt unter den Schwellenländern Gewinner und Verlierer hervor.











DIE MESSLATTE LIEGT HÖHER







In unserer schnelllebigen Zeit mit volatilen Märkten könnten sich langfristige strukturelle Trends, die kurzfristig von bestimmten Faktoren verstärkt werden, als entscheidender Vorteil für eine überdurchschnittliche Performance erweisen. Wirtschaftliche Unsicherheit hat die Anlegerstimmung immer wieder verändert und zu Umschichtungen zwischen Stilfaktoren, Sektoren und Ländern geführt. Einige Sektoren wurden von Anlegern wahllos abgestoßen – auch Unternehmen, die Innovationen oder den Strukturwandel vorantreiben. Dieses undifferenzierte Vorgehen facht, verstärkt durch mangelnde Liquidität, das Auf und Ab der Märkte noch zusätzlich an.



Ein unsicheres Umfeld bedeutet aber nicht, dass es an Anlagechancen fehlt. Wir glauben vielmehr, dass durch die anhaltende Makro-Volatilität die Performance-Schere auf Einzeltitelebene weiter aufgehen könnte. Ein ähnliches Phänomen konnten wir 2023 beobachten, als KI-Titel den Tech-Sektor als Ganzes hinter sich ließen.



In unserem Ausblick 2024 richten wir den Fokus auf folgende globale Themen: das Wachstum der KI, medizinische Innovationen, die aktuell wenig Beachtung finden, weil sie geringe Umsätze generieren, und Länder wie Mexiko und Indien, die von der Neuordnung von Lieferketten profitieren könnten.





Beitrag weiterlesen >





Bleiben Sie auf dem Laufenden! Erhalten Sie von iShares 1x monatlich: Experteneinschätzungen zum Marktgeschehen, aktuelle Produkttrends und Neues zum Thema ETF-Sparen. Jetzt anmelden »