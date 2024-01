Chartzeit - Stopp Loss anpassen

Der Kauf am Tief war wirklich hervorragend, allerdings kann die Aktie nach einem Anstieg um mehr als 35 Prozent in 32 Handelstagen die Gewinne nicht halten. Es geht zuletzt sehr dynamisch nach unten. Ich möchte diese Position, die schon so deutlich im Gewinn war, nicht in den Verlust laufen lassen. Daher setze ich einen Stopp Loss an das Einstiegslevel.

